Российский посол в Париже Алексей Мешков заявил, что сбитие российского самолета НАТО под предлогом нарушения воздушного пространства будет означать начало войны. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что самолеты НАТО сами часто нарушают границы России, но не попадают под удар.

Минобороны РФ утверждает, что авиация России действует строго в соответствии с правилами международного права и не нарушает границ других государств.

В Министерстве отвергли обвинения со стороны Эстонии в нарушении ее воздушного пространства, заявив, что полет МиГ-31 осуществлялся над нейтральными водами.

Румынию и Польшу также обвинили в нарушении их границ с помощью беспилотников якобы российского происхождения. Однако доказательств этих утверждений представлено не было, а российская сторона заявила, что никаких авиаударов по территории этих стран не планировалось.

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