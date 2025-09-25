Современная площадка для игры в бочче появилась в Бресте

Равные возможности для каждого. В Бресте открыли площадку для игры в бочче. Современный спортивный объект разработали с учетом потребностей людей с нарушениями когнитивного развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка соответствует всем международным требованиям и подходит для проведения турниров как национального, так и международного масштаба. Заниматься на новой спортивной локации смогут все желающие. Бочче – адаптивный вид спорта, который подходит для людей разных возрастов и психофизических возможностей, развивает внимание, координацию и командный дух.

Александр Агеевец, директор ГУО «Средняя школа № 20 г. Бреста имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева»:

Это результат работы вместе со специальной нашей школой, потому что долгое время наши дети 20-й школы являются волонтерами и для специальной школы, и для «Стимула». И следующий проект, который, мы надеемся, тоже поддержат и реализуем – это площадка по изучению Правил дорожного движения с инклюзивным направлением.

Анастасия Кулик, представитель Президентского спортивного клуба:

Первая такая площадка была открыта в 2023-м, нужно сказать, что это был уникальный опыт. Это первая площадка, которая была построена. Мы получили обратную связь и от воспитанников, и от преподавателей, что это объект очень нужный и необходимый. И стало понятно, что подобные объекты должны появиться в других регионах нашей страны. В прошлом году мы открыли такую площадку в Гродненской области.