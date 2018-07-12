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На I Китайской международной выставке импорта представят около 70 белорусских предприятий

12 июля 2018 09:13
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Новости Беларуси. Узор василька, а также орнамент станут ключевыми элементами в оформлении национального павильона Беларуси на Китайской международной выставке импорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На I Китайской международной выставке импорта представят около 70 белорусских предприятий-1

Форум пройдет с период 5 по 10 ноября в Шанхае, участие в нем примут около 70 белорусских предприятий. Их экспозиция займет более 500 квадратных метров. В павильоне презентуют и гуманитарную сферу Беларуси. Все элементы выставки будут сопровождаться QR-кодами.

На I Китайской международной выставке импорта представят около 70 белорусских предприятий-4

Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Мы ведаем нашыя тавары сваім вокам, сваім густам. Але ў Кітаі мы павінны зацікавіць кітайцаў. Мы разумеем выключнасць гэтай магчымасці, якая адбудзецца ў лістападзе, з-за памераў рынку, планаў і спадзяванняў, якія Беларусь мае адносна супрацоўніцтва з гэтай вялікай краінай.

На I Китайской международной выставке импорта представят около 70 белорусских предприятий-7

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси:
Белорусские продукты отличаются отличным качеством. Они экологически чистые. Китайские потребители заинтересованы в них. Именно поэтому мы очень ждем вашего участия в выставке в Шанхае.

Китайская международная выставка импорта проводится впервые. Организаторы ожидают беспрецедентное число участников.

На I Китайской международной выставке импорта представят около 70 белорусских предприятий-10

Напомним, КНР – ведущая страна в мире по показателям импорта: он составляет более 2 триллионов долларов и неуклонно растет.

# Беларусь-Китай # Экономика # Андрей Дапкюнас # Цуй Цимин # Фотофакт

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