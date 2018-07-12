На I Китайской международной выставке импорта представят около 70 белорусских предприятий

Новости Беларуси. Узор василька, а также орнамент станут ключевыми элементами в оформлении национального павильона Беларуси на Китайской международной выставке импорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум пройдет с период 5 по 10 ноября в Шанхае, участие в нем примут около 70 белорусских предприятий. Их экспозиция займет более 500 квадратных метров. В павильоне презентуют и гуманитарную сферу Беларуси. Все элементы выставки будут сопровождаться QR-кодами.

Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Мы ведаем нашыя тавары сваім вокам, сваім густам. Але ў Кітаі мы павінны зацікавіць кітайцаў. Мы разумеем выключнасць гэтай магчымасці, якая адбудзецца ў лістападзе, з-за памераў рынку, планаў і спадзяванняў, якія Беларусь мае адносна супрацоўніцтва з гэтай вялікай краінай.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси:

Белорусские продукты отличаются отличным качеством. Они экологически чистые. Китайские потребители заинтересованы в них. Именно поэтому мы очень ждем вашего участия в выставке в Шанхае. Китайская международная выставка импорта проводится впервые. Организаторы ожидают беспрецедентное число участников.