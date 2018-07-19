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В Китае появился центр продвижения товаров от белорусских производителей

19 июля 2018 15:55
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Новости Беларуси. В провинции Гуандун открылся центр специально для товаров перерабатывающих предприятий Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа».

Компания-оператор рекламирует и продвигает продукты белорусских производителей, которые нашли своего покупателя в Поднебесной.

В планах до конца 2019 года открытие 2000 логистических центров в 20 городах Китая. Первый из них общей площадью 600 квадратных метров уже создан в столице провинции Гуанчжоу.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Сергей Савицкий

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