В Китае появился центр продвижения товаров от белорусских производителей

Новости Беларуси. В провинции Гуандун открылся центр специально для товаров перерабатывающих предприятий Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа».

Компания-оператор рекламирует и продвигает продукты белорусских производителей, которые нашли своего покупателя в Поднебесной.

В планах до конца 2019 года открытие 2000 логистических центров в 20 городах Китая. Первый из них общей площадью 600 квадратных метров уже создан в столице провинции Гуанчжоу.