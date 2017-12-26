Гороскоп на 2018 год для всех знаков Зодиака: прогноз астролога

Новый 2018 год не за горами и интересно узнать, что он нам принесёт. Ответ подскажут звёзды и опытный астролог. Татьяна Калинина, астролог:

2018 год – год жёлтой земляной Собаки. Если говорить о качествах 2018 года, то нужно вспомнить характер самой собаки. Собака – животное очень терпеливое, преданное и стайное и то же самое можно сказать про тенденции 2018 года. В этом году нам нужно быть терпеливыми, нам нужно опираться на наши родственные связи, нужно не торопиться и быть преданным своим принципам.

Собака – доброе и милое животное, которое не любит резких перемен, поэтому следующий год обещает быть спокойным и стабильным. Для представителей каждого из знаков Зодиака 2018 год обещает принести что-то своё.

Татьяна Калинина:

Для знаков огня, то есть это Овен, Лев и Стрелец. Для них стихия Земли, конечно, не очень понятна. Они привыкли решать всё быстро, готовы к переменам, и поэтому 2018 год может быть испытанием на терпение. Нужно чётко просчитать, какие они ставят цели, и придерживаться выбранной линии, не перескакивать с цели на цель.

Самым продуктивным окажется год для Козерогов, Тельцов и Дев, представителей стихии Земли. Татьяна Калинина:

Они будут хорошо вписываться в эту энергию терпения земляной Собаки и смогут построить какую-то хорошую базу.

Для Весов, Водолеев и Близнецов 2018 год может оказаться довольно конфликтным, но при желании всегда можно сгладить острые углы. Татьяна Калинина:

2018 год может быть таким неожиданным. Не сталкивайтесь характерами, проявите гибкость, свою переменчивость, приспособляемость.

С астрологической точки зрения, максимально комфортным выдастся грядущий год для водных знаков Зодиака: Раков, Рыб и Скорпионов. Татьяна Калинина:

Они смогут найти каких-то компаньонов, друзей, доброжелателей, которые их поддержат. Для водных знаков это очень важно. Они люди компанейские и редко делают что-то в одиночку, поэтому для них 2018 год будет хорошим при условии, если они не отвернуться от помощи и будут довольно отзывчивыми.

Но среди всех знаков Зодиака можно выделить настоящих счастливчиков. Им год жёлтой земляной Собаки принесёт много радости и положительных моментов.

Татьяна Калинина:

Для Весов сфера карьеры будет очень активно развиваться, она будет испытывать серьёзную поддержку. Поэтому многие Весы, кто не доволен своей работой, обязательно должны попробовать найти любимую работу. Для тех, кто двигается по карьерной лестнице, 2018 год должен стать знаковым, будет сопутствовать удача. Для Весов сфера личной жизни очень хороша, многие вступят в брак в этом году. Сфера денег тоже в этом году не подкачала.

Особенное событие вскоре ждет Козерогов и Рыб. Татьяна Калинина:

Козерогам и Рыбам 2018 год принесёт изменение в личную жизнь, но есть большая разница. Козерогам будет везти в официальных отношениях, серьёзных, которые ведут к браку. У Рыб активизируются романтические отношения, несерьёзные, какие-то мимолётные, поэтому, незамужние и неженатые Рыбы, воспользуйтесь этим шансом. А для тех, кто уже состоит в браке, будьте осторожны.