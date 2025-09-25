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Верят ли минчане в вещие сны? Пообщались с жителями столицы

25 сентября 2025 12:20
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Верят ли минчане в вещие сны? Пообщались с жителями столицы-1

Я не верю.

Верят ли минчане в вещие сны? Пообщались с жителями столицы-3

– Что вам сегодня снилось?
– Телефон разбил во сне.

Верят ли минчане в вещие сны? Пообщались с жителями столицы-5

Мужская сторона вообще не верит в сны.

Подробности в видео.

# Опрос # Опрос минчан # Вероника Макаревич

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