Верят ли минчане в вещие сны? Пообщались с жителями столицы

Я не верю.
– Что вам сегодня снилось?– Телефон разбил во сне.
Мужская сторона вообще не верит в сны.
Подробности в видео.
«Чтобы создать новый сорт картофеля, нужно минимум 12-15 лет, иногда и больше. Нужно как минимум 60 гектар полей, три теплицы и научно-практический центр».
Обычно в 12 месяцев малыши начинают выделять простые звуки, а к двум годам уже могут произносить несколько слов. Важно учитывать, что задержка может проявляться по-разному.
Пятый раз мы участвуем в Детском экономическом форуме, проводимом в рамках инвестиционного форума «Могилевский район – территория возможностей». В 2025 году упор был на 80-летие Великой Победы. Плюс нужно было делать акцент на формирование финансовой грамотности.
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