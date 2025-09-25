Верят ли минчане в вещие сны? Пообщались с жителями столицы

Нереальная идея может стать реальным бизнесом – как прошёл Детский экономический форум

Пятый раз мы участвуем в Детском экономическом форуме, проводимом в рамках инвестиционного форума «Могилевский район – территория возможностей». В 2025 году упор был на 80-летие Великой Победы. Плюс нужно было делать акцент на формирование финансовой грамотности.