«Землю пахать – это вообще прелесть неописуемая». Один день из жизни тракториста-механизатора

Новости Беларуси. Сюжет о человеке, который каждый день работает над продовольственной безопасностью страны в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сюжет о человеке, который каждый день работает над продовольственной безопасностью страны в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Мельников – мастер с золотыми руками из Могилевского района. За многолетний труд и высокий профессионализм тракторист-механизатор отмечен на государственном уровне. Указом Президента он удостоен ордена Почета.
О буднях человека труда материал Юрия Прокопенко.
Обычное утро Владимира Мельникова начинается с плотного завтрака. За три с половиной десятка лет приучила супруга. Если задача мужа – продовольственная безопасность страны, ее – продовольственная безопасность семьи.
Трудовой день у Владимира Адамовича насыщенный и летом, и зимой. Работы хватает всегда. С утра вывозит на поля органику, а после обеда в ремонтной мастерской готовит тракторы и дискатеры к весне.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Вся техника должна выйти на линейку готовности к 1 марта, чтобы, как только позволит погода, можно было приступить к посевной. Владимир, как продвигаются дела?
Владимир Мельников, тракторист-машинист ЗАО «Агрокомбинат «Заря»:
Продвигаются нормально. Вот поменяли подшипники. Сейчас последний штрих. Запчасти есть. Работаем.
Где родился, там и пригодился – это про него. В родное хозяйство Владимир пришел сразу после школьной скамьи. И работает вот уже 40 лет. Показывает молодым личный пример и делится опытом. Во время уборочных кампаний он всегда в передовиках, меньше 5000 тонн зерна не молотит. Более 10 раз был в призерах областных и республиканских «Дожинок».
Владимир Мельников:
Я уже много кому говорил, что я очень люблю землю пахать – это вообще прелесть неописуемая. Это с детства пришло ко мне. Еще когда папа конем пахал, меня все время на плуг садил. Я спереди сижу и смотрю, как землю ворочает. С тех пор это все у меня в голове стало.
Агрокомбинат «Заря» – хозяйство большое и сильное. Здесь замкнутый цикл производства, от выращивания зерна до выпуска готовой мясной и молочной продукции.
Леонид Моисеев, председатель наблюдательного совета ЗАО «Агрокомбинат «Заря»:
Сегодня агрокомбинат «Заря» с одного гектара получает 1 тонну 800 килограммов молока и 1 тонну 800 килограммов мяса. Такими цифрами, наверное, редко кто может похвастаться.
Сегодня вечером Владимир сменит рабочую одежду на праздничный костюм. Есть повод: у супруги Нины, с которой воспитали двоих сыновей, День рождения.