«Землю пахать – это вообще прелесть неописуемая». Один день из жизни тракториста-механизатора

Новости Беларуси. Сюжет о человеке, который каждый день работает над продовольственной безопасностью страны в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Мельников – мастер с золотыми руками из Могилевского района. За многолетний труд и высокий профессионализм тракторист-механизатор отмечен на государственном уровне. Указом Президента он удостоен ордена Почета. О буднях человека труда материал Юрия Прокопенко.

Обычное утро Владимира Мельникова начинается с плотного завтрака. За три с половиной десятка лет приучила супруга. Если задача мужа – продовольственная безопасность страны, ее – продовольственная безопасность семьи.

Трудовой день у Владимира Адамовича насыщенный и летом, и зимой. Работы хватает всегда. С утра вывозит на поля органику, а после обеда в ремонтной мастерской готовит тракторы и дискатеры к весне.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Вся техника должна выйти на линейку готовности к 1 марта, чтобы, как только позволит погода, можно было приступить к посевной. Владимир, как продвигаются дела?

Владимир Мельников, тракторист-машинист ЗАО «Агрокомбинат «Заря»:

Продвигаются нормально. Вот поменяли подшипники. Сейчас последний штрих. Запчасти есть. Работаем.

Где родился, там и пригодился – это про него. В родное хозяйство Владимир пришел сразу после школьной скамьи. И работает вот уже 40 лет. Показывает молодым личный пример и делится опытом. Во время уборочных кампаний он всегда в передовиках, меньше 5000 тонн зерна не молотит. Более 10 раз был в призерах областных и республиканских «Дожинок».

Владимир Мельников:

Я уже много кому говорил, что я очень люблю землю пахать – это вообще прелесть неописуемая. Это с детства пришло ко мне. Еще когда папа конем пахал, меня все время на плуг садил. Я спереди сижу и смотрю, как землю ворочает. С тех пор это все у меня в голове стало.

Агрокомбинат «Заря» – хозяйство большое и сильное. Здесь замкнутый цикл производства, от выращивания зерна до выпуска готовой мясной и молочной продукции.

Леонид Моисеев, председатель наблюдательного совета ЗАО «Агрокомбинат «Заря»:

Сегодня агрокомбинат «Заря» с одного гектара получает 1 тонну 800 килограммов молока и 1 тонну 800 килограммов мяса. Такими цифрами, наверное, редко кто может похвастаться.