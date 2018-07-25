Как себя вести и что нельзя делать 27 июля, во время самого длинного лунного затмения XXI века

27 июля ожидается самое длинное лунное затмение XXI века, об этом сообщает NASA. Астрологи уже успели прокомментировать это событие и дать советы. Об этом мы и расскажем прямо сейчас.

Что такое лунное затмение

Затмение будет длиться час и 43 минуты. Такое явление происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, и небесные тела выстраиваются в ряд. В общей сумме явление займет три часа и 55 минут, если считать от первой до последней фазы, за это время произойдет полное прохождение Луны через тень Земли.

Где можно увидеть лунное затмение

Затмение увидят жители почти всех частей Европы, Африки, Австралии, Ближнего Востока и Центральной Азии. Не повезло только жителям Северной Америки. В восточной части Африки, на Ближнем Востоке и Центральной Азии затмение будет видно лучше всего. Жители Европы не увидят начало затмения, а вот жителям Южной Америки предстоит познакомиться с явлением частично.

Что говорят астрологи

Астролог Павел Глоба отмечает, что кроме лунного затмения, к Земле приблизится и Марс, и будет виден на небе как яркая красная звезда. Марс был назван богом войны, поэтому в этот день могут произойти вспышки агрессии и большие конфликты. Людям необходимо себя контролировать, чтобы избежать аварий и катастроф.

Приметы, связанные с лунным затмением

С древних времен с этим явлением связано много примет. Например, этот период – самый эффективный для того, чтобы избавляться от вредных привычек. Плохой приметой считается давать или брать деньги в долг, или осуществлять крупные сделки.

На какие знаки Зодиака затмение повлияет больше всего

Больше всего лунное затмение повлияет на Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев. У Тельцов произойдут изменения в карьере, многие поменяют работу либо продвинутся по карьерной лестнице. Скорпионов ожидают перемены в доме, семье и личной жизни. У Львов в этот день есть хорошая возможность встретить вторую половину. Водолеям следует провести этот день в самосовершенствовании, можно поменять имидж или найти новое хобби.

Интересный факт: во время солнечного затмения нельзя купаться, чтобы узнать подробнее почему, читайте здесь.

Материал подготовлен на основе открытых источников