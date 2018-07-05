Лунное и солнечное затмения в июле и августе 2018. Какое влияние окажут на определённые знаки Зодиака?

Этим летом нас ожидают сразу три затмения – два солнечных и одно лунное. Солнечные будут частичные, а вот лунное ожидается полное и самое продолжительное за последние 100 лет.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – астролог Татьяна Калинина.

Когда ожидается солнечное затмение?

Татьяна Калинина, астролог:

У нас ожидается три затмения. Одно из них 13 июля, второе – 27, и третье – 11 августа. Затмение влияет на нас не только в тот день, в который происходит, но и за несколько дней заранее.

Поэтому напряжение психологическое будет возрастать.

Поэтому скорее будет происходить разрядка напряжения и какие-то трудности будут накапливаться немножко раньше.

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