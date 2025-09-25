«Надо доводить товарооборот до серьёзных объемов» – Лукашенко провёл встречу с премьером Эфиопии

Доступ к ядерным технологиям для всех стран, чистая энергетика, договоренности, которые определят будущее мира на 100 лет вперед – в России официально стартовала Мировая атомная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в ней принимает и Президент Беларуси – с двухдневным рабочим визитом глава государства в Москве.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас выстраивается по нашей программе, и даже не программе, а по нашим предположениям, неплохая повестка наших взаимоотношений. Мы вроде бы обозначили направления, по которым мы можем и должны сотрудничать. Мы знаем, в чем нуждается Эфиопия, то, что есть у нас. Мы хорошо знаем, в чем нуждаемся мы, и это есть в Эфиопии. Надо нам углубляться, надо доводить товарооборот до серьезных объемов, потому что наши экономики на это способны.

Мы с вами договорились, и это надо оперативно сделать, может быть, до конца года, надо создать план. Или, как у нас модно говорить, дорожную карту нашего сотрудничества – Беларуси и Эфиопии. И прописать не только направления, но и конкретные цифры, на которые мы должны выйти, начиная от общего товарооборота до поставки нашего оборудования, техники в штуках, единицах. И наоборот – поставках Эфиопии в конкретных измерениях в Беларусь.