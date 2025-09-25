«Надо доводить товарооборот до серьёзных объемов» – Лукашенко провёл встречу с премьером Эфиопии

Доступ к ядерным технологиям для всех стран, чистая энергетика, договоренности, которые определят будущее мира на 100 лет вперед – в России официально стартовала Мировая атомная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в ней принимает и Президент Беларуси – с двухдневным рабочим визитом глава государства в Москве.
26 сентября состоится встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Как сообщалось прежде, повестка обширная – от вопросов союзной интеграции до международных тем. Уже 25 сентября Президент примет участие в атомном форуме. Но прежде глава государства провел двустороннюю встречу с премьер-министром Эфиопии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас выстраивается по нашей программе, и даже не программе, а по нашим предположениям, неплохая повестка наших взаимоотношений. Мы вроде бы обозначили направления, по которым мы можем и должны сотрудничать. Мы знаем, в чем нуждается Эфиопия, то, что есть у нас. Мы хорошо знаем, в чем нуждаемся мы, и это есть в Эфиопии. Надо нам углубляться, надо доводить товарооборот до серьезных объемов, потому что наши экономики на это способны.
Мы с вами договорились, и это надо оперативно сделать, может быть, до конца года, надо создать план. Или, как у нас модно говорить, дорожную карту нашего сотрудничества – Беларуси и Эфиопии. И прописать не только направления, но и конкретные цифры, на которые мы должны выйти, начиная от общего товарооборота до поставки нашего оборудования, техники в штуках, единицах. И наоборот – поставках Эфиопии в конкретных измерениях в Беларусь.
Отметим, всего участие в ядерном форуме в Москве принимают представители и специалисты 118 государств. Большая профильная выставка организована на ВДНХ, здесь есть и наш стенд, где можно узнать все о БелАЭС. Это самый успешный проект госкорпорации «Росатом», на данный момент более современных технологий нет. Другим странам интересен опыт эксплуатации и дальнейшей перестройки энергетической системы нашей страны.
Мороз: запрос от населения и предприятий в Беларуси на использование электроэнергии постоянно растет.
Как отмечают специалисты, современные АЭС будут работать на протяжении 100 лет. Следовательно, договоренности, достигнутые в ходе нынешней мировой атомной недели, определят судьбу планеты на ближайший век.