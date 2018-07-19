На особом контроле. Специалисты Федерации профсоюзов следят за ходом уборочной в стране

Новости Беларуси. От спецодежды и условий труда до организации питания. В разгар уборочной кампании мелочей нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь зачастую именно они и отвлекают хлеборобов от напряженной работы в полях. Есть ли все необходимое для плодотворного жатвы?

В этом хозяйстве уже убрали большую часть зерновых. Но темпов сбавлять не намерены. Тем более, накануне два дня потеряли из-за ливней. Погоду не закажешь, поэтому в остальном все должно быть идеально. За этим пристально следят и из Федерации профсоюзов.

У Сергея Жука секретов от инспектора нет – комбайн укомплектован по полной. Возможно, благодаря этому по личному намолоту мужчина в лидерах уже не первый год. На сегодня цифры более чем достойные – 600 тонн. Работа в комфорте дает результат.

Сергей Жук, механизатор:

Новейший комбайн, кондиционеры установлены на них. Возят двухразовое питание. Питание вкусное, сытное, всегда вовремя, на поле. Хорошие, красивые девушки привозят.

А сытый аграрий, как известно, способен на многое. В самые горячие дни еду доставляют прямо к рабочему месту.

Пётр Бутрим, СТВ:

В хозяйствах сейчас самая напряженная пора уборочной. Комбайны в поле с утра до позднего вечера. Хлеборобы позволяют себе паузу только для обеда. Кстати, что у нас сегодня в меню?

– Щи из свежей капусты, которую мы выращиваем на своем огороде, гречка с подливой, малосольные огурцы и компот из свежих яблок.

За тем, чтобы обед для комбайнеров был горячим и свежим следят по всей стране. А пока сами труженики за полевой трапезой, все внимание технике.

Сергей Конюшко, главный технический инспектор труда Брестского областного комитета профсоюза работников АПК:

Из выявляемых в ходе мониторинга несоответствий правилам по охране труда я бы назвал неиспользование нашими работниками в том числе и комбайнерами при ремонте комбайнов очков защитных.

Однако слабые звенья устраняются быстро – на счету каждый погожий час. Как следствие, нарушений меньше, а от профсоюзов все чаще поощрения - рублем или подарками.

Евгений Мартынюк, заместитель председателя Брестского областного комитета профсоюза работников АПК:

Самое главное богатство – это люди у нас. Профсоюз всегда исходил из того, что для нас выше не сами результаты, сколько там убрано урожая, самое основное – это внимательное отношение к труженикам.