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В Евросоюзе объявлен траур по жертвам лесных пожаров в Греции

25 июля 2018 16:58
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Новости Греции. В Евросоюзе объявлен траур в связи с гибелью десятков людей во время масштабных лесных пожаров в Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Евросоюзе объявлен траур по жертвам лесных пожаров в Греции-1

Флаги приспущены перед резиденциями европейских институтов в Евроквартале. Все рабочие заседания Еврокомиссии и Европарламента начинались с минуты молчания.

В Евросоюзе объявлен траур по жертвам лесных пожаров в Греции-4

По последним данным, жертвами трагедии стали 79 человек. Почти две сотни пострадали от ожогов. На данный момент все очаги возгорания ликвидированы.

# Пожар # Фотофакт

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