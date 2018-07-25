В Евросоюзе объявлен траур по жертвам лесных пожаров в Греции

Новости Греции. В Евросоюзе объявлен траур в связи с гибелью десятков людей во время масштабных лесных пожаров в Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Флаги приспущены перед резиденциями европейских институтов в Евроквартале. Все рабочие заседания Еврокомиссии и Европарламента начинались с минуты молчания.