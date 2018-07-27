МИ-8 и шесть белорусских спасателей продолжают борьбу с огненной стихией в Латвии

Новости Беларуси. В Латвии уже 10-й день продолжаются лесные пожары. Их площадь в Талсинском крае превышает тысячу гектаров, Новости Беларуси.

Собственных ресурсов, чтобы справиться с возгоранием таких размеров попросту нет. Накануне на помощь соседям отправился вертолёт МЧС нашей страны. Минск откликнулся на просьбу латвийского правительства. МИ-8 и шестеро спасателей подключились к борьбе с огнём сразу же по прибытии на место.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Вертолёт МИ-8 оборудован водосливным устройством способным брать на борт до 3 тонн огнетушащих веществ. Соответственно, будет выполнена задача по оказанию помощи в тушении данного вида пожара.

Наш экипаж продолжит сбрасывать на очаг возгорания тонны кубометров воды. Отметим, у авиации МЧС Беларуси большой опыт работы в экстремальных условиях. Они оказывали помощь в усмирении огненной стихии в Сербии, Турции, Греции и России.