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«Мы не знаем, сколько нам отмерено». Дочь рассказала о здоровье Маргариты Тереховой

27 июля 2018 10:21
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Новости России. Анна Терехова редко соглашалась говорить о здоровье своей мамы. Но она сделала исключение и рассказала о родном человеке в программе «Судьба человека».

Уже много лет Маргарита Терехова тяжело больна. Врачи поставили диагноз – болезнь Альцгеймера – еще в 2005 году. Несмотря на это, Терехова продолжала работать. Она играла в театре и озвучивала роли.

Анна Терехова:
Эта болезнь у всех проходит по-разному. Когда это началось, меня все утешали. Говорили, чтобы я не нервничала, чтобы заботилась о маме и берегла ее. Потом я поняла, что это реально необходимо. Ведь человек может заблудиться, не найти свой дом. В общем, он становится ребенком. 

«Мы не знаем, сколько нам отмерено». Дочь рассказала о здоровье Маргариты Тереховой-1

Источник фото: instagram.com/annaterekhovaclub/

Все знают Маргариту Терехову по ярким образам графини Дианы де Бельфлор в фильме «Собака на сене», Миледи Винтер («Д’Артаньян и три мушкетера»), Фрэзи Грант из «Бегущей по волнам». 

А фильм «Любимая», в котором Терехова вместе с Юрием Назаровым сыграли влюбленную пару, снимали в Минске.

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Первой ролью Тереховой стала работа в фильме «Здравствуй, это я!». После съемок в этом фильме Маргарита Борисовна познакомилась со своим отцом, которого раньше не знала.

«Мы не знаем, сколько нам отмерено». Дочь рассказала о здоровье Маргариты Тереховой-4

Кадр из фильма «Здравствуй, это я!»

Дочь Анна рассказывает, что сейчас актриса практически не разговаривает. Несмотря на болезнь, она узнает своих родных. Это видно по ее глазам. Анна заботится о матери: она читает ей любимые стихи, рассказывает о гастролях и путешествиях. Она вспоминает о семейных поездках, спектаклях, съемках.

«Мы не знаем, сколько нам отмерено». Дочь рассказала о здоровье Маргариты Тереховой-7

Кадр из фильма «Собака на сене»

Сейчас Маргарите Тереховой – 75 лет. На юбилей дочь Анна написала трогательное письмо, в котором благодарит маму за общение, за то, что своей жизнью она продлевает жизнь дочери. Анна Терехова пишет, что ее мама сейчас – маленькая девочка, светлая, нежная, чистая, как цветок незабудки.

«Мы не знаем, сколько нам отмерено». Дочь рассказала о здоровье Маргариты Тереховой-10

Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера»

Дети Маргариты Тереховой, дочь Анна и сын Александр, всячески поддерживают маму. Они стараются, чтобы женщина не оставалась в одиночестве. 

Анна Терехова, дочь:
Надо ценить каждую секунду, каждое слово, прикосновение, потому что мы не знаем, сколько нам отмерено.

# Звезды кино # калейдоскоп # Анна Терехова # Маргарита Терехова # Фотофакт

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