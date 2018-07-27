«Мы не знаем, сколько нам отмерено». Дочь рассказала о здоровье Маргариты Тереховой
Новости России. Анна Терехова редко соглашалась говорить о здоровье своей мамы. Но она сделала исключение и рассказала о родном человеке в программе «Судьба человека».
Уже много лет Маргарита Терехова тяжело больна. Врачи поставили диагноз – болезнь Альцгеймера – еще в 2005 году. Несмотря на это, Терехова продолжала работать. Она играла в театре и озвучивала роли.
Анна Терехова:
Эта болезнь у всех проходит по-разному. Когда это началось, меня все утешали. Говорили, чтобы я не нервничала, чтобы заботилась о маме и берегла ее. Потом я поняла, что это реально необходимо. Ведь человек может заблудиться, не найти свой дом. В общем, он становится ребенком.
Источник фото: instagram.com/annaterekhovaclub/
Все знают Маргариту Терехову по ярким образам графини Дианы де Бельфлор в фильме «Собака на сене», Миледи Винтер («Д’Артаньян и три мушкетера»), Фрэзи Грант из «Бегущей по волнам».
А фильм «Любимая», в котором Терехова вместе с Юрием Назаровым сыграли влюбленную пару, снимали в Минске.
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Первой ролью Тереховой стала работа в фильме «Здравствуй, это я!». После съемок в этом фильме Маргарита Борисовна познакомилась со своим отцом, которого раньше не знала.
Кадр из фильма «Здравствуй, это я!»
Дочь Анна рассказывает, что сейчас актриса практически не разговаривает. Несмотря на болезнь, она узнает своих родных. Это видно по ее глазам. Анна заботится о матери: она читает ей любимые стихи, рассказывает о гастролях и путешествиях. Она вспоминает о семейных поездках, спектаклях, съемках.
Кадр из фильма «Собака на сене»
Сейчас Маргарите Тереховой – 75 лет. На юбилей дочь Анна написала трогательное письмо, в котором благодарит маму за общение, за то, что своей жизнью она продлевает жизнь дочери. Анна Терехова пишет, что ее мама сейчас – маленькая девочка, светлая, нежная, чистая, как цветок незабудки.
Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера»
Дети Маргариты Тереховой, дочь Анна и сын Александр, всячески поддерживают маму. Они стараются, чтобы женщина не оставалась в одиночестве.
Анна Терехова, дочь:
Надо ценить каждую секунду, каждое слово, прикосновение, потому что мы не знаем, сколько нам отмерено.