«Мы не знаем, сколько нам отмерено». Дочь рассказала о здоровье Маргариты Тереховой

Новости России. Анна Терехова редко соглашалась говорить о здоровье своей мамы. Но она сделала исключение и рассказала о родном человеке в программе «Судьба человека».

Уже много лет Маргарита Терехова тяжело больна. Врачи поставили диагноз – болезнь Альцгеймера – еще в 2005 году. Несмотря на это, Терехова продолжала работать. Она играла в театре и озвучивала роли.

Анна Терехова:

Эта болезнь у всех проходит по-разному. Когда это началось, меня все утешали. Говорили, чтобы я не нервничала, чтобы заботилась о маме и берегла ее. Потом я поняла, что это реально необходимо. Ведь человек может заблудиться, не найти свой дом. В общем, он становится ребенком.