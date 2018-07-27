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Миллион долларов за пост. Составлен список самых высокооплачиваемых звёзд Instagram

27 июля 2018 13:03
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Новости мира. Сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых страниц звезд в Instagram. В Rich List 2018 вошли знаменитости, посты которых стоят тысячи долларов.  

1. Кайли Дженнер  

Миллион долларов за пост. Составлен список самых высокооплачиваемых звёзд Instagram-1

Фото: instagram.com/kyliejenner  

Абсолютным лидером по подсчетам экспертов стала 20-летняя модель. За Instagram-аккаунтом девушки следят 111 миллионов подписчиков. Один рекламный пост в социальной сети приносит Кайли 1 миллион долларов. Кроме этого деньги американская звезда получает от продаж косметики собственного бренда Kylie Cosmetics.  

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2. Селена Гомеc  

Миллион долларов за пост. Составлен список самых высокооплачиваемых звёзд Instagram-4

Фото: instagram.com/selenagomez  

Вторую позицию занимает известная американская певица и актриса. Почти 140 миллионов пользователей подписаны на страницу Селены в Instagram, рекламный пост в котором оценивается в 800 тысяч долларов. Девушка также известна как лицо культового бренда «Louis Vuitton» и люксового американского бренда Coach, где даже выступила дизайнером коллекции аксессуаров.  

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3. Криштиану Роналду  

Миллион долларов за пост. Составлен список самых высокооплачиваемых звёзд Instagram-7

Фото: instagram.com/cristiano  

Реклама на странице португальского футболиста, признанного одним из лучших футболистов всех времен, обойдется чуть меньше – в 750 тысяч долларов. 137 миллионов человек регулярно видят посты игрока сборной Португалии у себя в ленте.  

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4. Ким Кардашьян  

Миллион долларов за пост. Составлен список самых высокооплачиваемых звёзд Instagram-10

Фото: instagram.com/kimkardashian  

Американская актриса и фотомодель, ставшая известной после участия в 2007 году в реалити-шоу «Семейство Кардашьян», зарабатывает на одном посте в Instagram 720 тысяч долларов. За жизнью звезды в социальных сетях на данный момент следят 114 миллионов человек.  

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5. Бейонсе  

Миллион долларов за пост. Составлен список самых высокооплачиваемых звёзд Instagram-13

Фото: instagram.com/beyonce  

Замыкает пятерку самых высокооплачиваемых звездных Instagram-аккаунтов страница американской R and B певицы. 116 миллионов пользователей подписаны на страницу 36-летней знаменитости. За рекламный пост придется отдать 700 тысяч долларов.  

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6. Дуэйн Джонсон  

Миллион долларов за пост. Составлен список самых высокооплачиваемых звёзд Instagram-16

Фото: instagram.com/therock  

Жизнью американского рестлера и киноактера в социальных сетях интересуются около 111 миллионов человек. Основной доход Джонсона – гонорары за участие в знаменитых фильмах. Стоимость рекламы в Instagram-аккаунте «Скалы» обойдется в 650 тысяч долларов.  

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7. Джастин Бибер  

Миллион долларов за пост. Составлен список самых высокооплачиваемых звёзд Instagram-19

Фото: instagram.com/justinbieber  

Страница 24-летнего канадского поп-R and B певца, более 100 миллионов экземпляров записей которого продано по всему миру, пользуется популярностью у Instagram-пользователей. На нее подписаны уже более 100 миллионов человек. Место в своем аккаунте Бибер продает за 630 тысяч долларов.  

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8. Неймар  

Миллион долларов за пост. Составлен список самых высокооплачиваемых звёзд Instagram-22

Фото: instagram.com/neymarjr  

Instagram известного бразильского футболиста привлекает 100 миллионов человек. Один из самых дорогих футболистов мира зарабатывает и на своем акккаунте. За публикацию нужно выложить 600 тысяч долларов.  

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9. Лионель Месси  

Миллион долларов за пост. Составлен список самых высокооплачиваемых звёзд Instagram-25

Фото: instagram.com/leomessi  

Еще один футболист в рейтинге – игрок сборной Аргентины и нападающий испанского клуба «Барселона» зарабатывает за одну публикацию полмиллиона долларов. Чуть более 97 тысяч человек следят за аккаунтом футболиста.  

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10. Кендалл Дженнер  

Миллион долларов за пост. Составлен список самых высокооплачиваемых звёзд Instagram-28

Фото: instagram.com/kendalljenner  

Закрывает десятку самых высокооплачиваемых Instagram-звезд представительница семьи Кардашьян. Девушка известна не только участием в популярном реалити-шоу, но и своей деятельностью в качестве модели. Кендалл имеет 93 тысячи подписчиков, а реклама на ее странице оценивается в 500 тысяч долларов.  

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