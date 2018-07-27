Миллион долларов за пост. Составлен список самых высокооплачиваемых звёзд Instagram

Новости мира. Сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых страниц звезд в Instagram. В Rich List 2018 вошли знаменитости, посты которых стоят тысячи долларов. 1. Кайли Дженнер

Фото: instagram.com/kyliejenner

Абсолютным лидером по подсчетам экспертов стала 20-летняя модель. За Instagram-аккаунтом девушки следят 111 миллионов подписчиков. Один рекламный пост в социальной сети приносит Кайли 1 миллион долларов. Кроме этого деньги американская звезда получает от продаж косметики собственного бренда Kylie Cosmetics. Сестер Кардашьян забросали куриными яйцами в торговом центре 2. Селена Гомеc

Фото: instagram.com/selenagomez

Вторую позицию занимает известная американская певица и актриса. Почти 140 миллионов пользователей подписаны на страницу Селены в Instagram, рекламный пост в котором оценивается в 800 тысяч долларов. Девушка также известна как лицо культового бренда «Louis Vuitton» и люксового американского бренда Coach, где даже выступила дизайнером коллекции аксессуаров. Музыкальный журнал назвал певицу Селену Гомес «Женщиной года» 3. Криштиану Роналду

Фото: instagram.com/cristiano

Реклама на странице португальского футболиста, признанного одним из лучших футболистов всех времен, обойдется чуть меньше – в 750 тысяч долларов. 137 миллионов человек регулярно видят посты игрока сборной Португалии у себя в ленте. Он всё-таки ушёл из «Реала». Криштиану Роналду будет играть в «Ювентусе» за 30 миллионов евро в год 4. Ким Кардашьян

Фото: instagram.com/kimkardashian

Американская актриса и фотомодель, ставшая известной после участия в 2007 году в реалити-шоу «Семейство Кардашьян», зарабатывает на одном посте в Instagram 720 тысяч долларов. За жизнью звезды в социальных сетях на данный момент следят 114 миллионов человек. Ким Кардашьян и Канье Уэст стали многодетными родителями 5. Бейонсе

Фото: instagram.com/beyonce

Замыкает пятерку самых высокооплачиваемых звездных Instagram-аккаунтов страница американской R and B певицы. 116 миллионов пользователей подписаны на страницу 36-летней знаменитости. За рекламный пост придется отдать 700 тысяч долларов. Бейонсе стала самой высокооплачиваемой певицей года по версии журнала Forbes 6. Дуэйн Джонсон

Фото: instagram.com/therock

Жизнью американского рестлера и киноактера в социальных сетях интересуются около 111 миллионов человек. Основной доход Джонсона – гонорары за участие в знаменитых фильмах. Стоимость рекламы в Instagram-аккаунте «Скалы» обойдется в 650 тысяч долларов. Forbes назвал самых кассовых актеров 2017 года 7. Джастин Бибер

Фото: instagram.com/justinbieber

Страница 24-летнего канадского поп-R and B певца, более 100 миллионов экземпляров записей которого продано по всему миру, пользуется популярностью у Instagram-пользователей. На нее подписаны уже более 100 миллионов человек. Место в своем аккаунте Бибер продает за 630 тысяч долларов. «Хочу провести свою жизнь, узнавая тебя». Джастин Бибер женится: что известно об избраннице 8. Неймар

Фото: instagram.com/neymarjr

Instagram известного бразильского футболиста привлекает 100 миллионов человек. Один из самых дорогих футболистов мира зарабатывает и на своем акккаунте. За публикацию нужно выложить 600 тысяч долларов. Бразильский форвард Неймар за время ЧМ-2018 пролежал на газоне около 14 минут 9. Лионель Месси

Фото: instagram.com/leomessi

Еще один футболист в рейтинге – игрок сборной Аргентины и нападающий испанского клуба «Барселона» зарабатывает за одну публикацию полмиллиона долларов. Чуть более 97 тысяч человек следят за аккаунтом футболиста. Скромность и верность. Лионель Месси, каким вы его не знали 10. Кендалл Дженнер

Фото: instagram.com/kendalljenner