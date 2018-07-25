Как повысить удои и сохранить качество молока? О технологии хранения кормов – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Белорусская молочка могла попасть «в молоко». И тогда миллиарды бюджетных денег, потраченных на модернизацию животноводства, поди поищи в чисто поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о нарушении технологии хранения кормов. Несоблюдение этих правил портило еду для буренок. Удои с них падали, появлялись болезни. Однако сейчас строительство современных хранилищ для силоса - под жесточайшим контролем Президента.

Даже зимой в этих комплексах пахнет свежескошенной травой. Секрет – в правильном хранении силоса. На первый взгляд, что такого: бетон, плиты, плёнка, а поверх покрышки. Но именно так корма для своих коров хранят и самые продвинутые фермеры Европы.

Вадим Кунц, директор филиала «Фалько-агро» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:

Должны быть чистые колеса, чтобы они подошли. Техника должна подходить, а бетона хватит на много лет. Техника подходит к траншее, она уже чистая. На корма никакая грязь не попадает. Недорого и технологично. Так должно быть во всех хозяйствах страны. Посещая именно этот филиал агрокомбината «Дзержинский», потребовал Президент. Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Дзержинский район

Задачу аграриям Александр Лукашенко поставил, когда ещё на полях лежал снег. Теперь сезон заготовки кормов пересек экватор. Построена – лишь половина запланированных сенажных траншей.

Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Была определена цифра 1 723 траншеи, которые нам надо в этом году до 1 октября ввести. Это прямое поручение Президента. На сегодня введено 536 траншей, остальные – находятся в стадии строительства.

Из лексики аграриев пропало слово «ферма». Сейчас в стране – сплошные молочно-товарные комплексы и даже заводы по производству высокотоварного продукта. Так и без нормальных условий хранения кормов весь животноводческий дресс-код нарушен.

Виктор Кондратов, председатель Лидского межрайонного комитета государственного контроля:

Основы под закладки бурта здесь нет. Здесь положена травянистая масса на голую землю. Поэтому соки, какие-то процессы, которые здесь проходят – они все уходят в землю.

Если проще, то почти 600 тонн отличных кормов не заложили на хранение, а скорое похоронили. Но может новую кормовую площадку успеют сделать к следующему укосу трав. Справедливости ради, раньше так поступали во многих хозяйствах А потом недоумевали. Ни привесов, ни надоев, одни лишь хронические болезни у скота.

Евгений Пустовой, СТВ:

Один из журналистских лайфхаков при подготовке хорошего материала – это шоколад и кофе с молоком. Так и у коров: чем лучше рацион, тем больше удой и качественней молоко.

Чтобы «молочка» нацеливаясь на одни показатели, не попадала «в молоко» к проверке качества кормов подключился и госконтроль. Гродненская – самая образцовая в сфере АПК область. И даже здесь только в Ивьевском районе аудиторы показали нашим коллегам четыре хозяйства, где ещё не выполнено поручение Президента. Впрочем, и сами крестьяне знают, что пора уже выбираться из этих силосных ям.

Виталий Милюнец, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Ивьевского райисполкома:

Определено финансирование – это 1 миллион 438 тысяч рублей. Это собственные средства хозяйства. На сегодняшний день приступили к строительству всех траншей

Задачи две. Первая – сделать достойные хранилища для силоса. Вторая – не дороже 50 тысяч рублей. Хоть силы строителей привлекай, хоть хозспособ выбирай. Некоторые хозяйства даже заброшенные здания для этих целей разбирают. Вадим Кунц:

Важно, чтобы хватало объема кормов, которые закладываются в эти траншеи и чтобы могли быстро это сделать. Это очень важно.

Стоимость такой образцовой площадки для кормов сравнима с ценой недорого джипа. Но без новых условий для хранения кормов дальше «молочка» точно не уедет.