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Автомобили за считанные минуты ушли под воду. На Афины обрушились ливни

27 июля 2018 08:40
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Новости Греции. На Афины вслед за аномальной жарой и пожарами обрушились сильнейшие ливни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобили за считанные минуты ушли под воду. На Афины обрушились ливни-1

В нескольких районах зафиксированы масштабные подтопления. За считанные минуты дороги ушли под воду вместе с автомобилями и их владельцами. Несколько десятков человек были спасены из водяной ловушки сотрудниками экстренных служб.

Автомобили за считанные минуты ушли под воду. На Афины обрушились ливни-4

В целях безопасности в городе Кисифия полиция временно ограничила движение по мосту и нескольким трассам. Скорого улучшения погоды синоптики не прогнозируют.

# Наводнение # Фотофакт

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