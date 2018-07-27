Автомобили за считанные минуты ушли под воду. На Афины обрушились ливни

Новости Греции. На Афины вслед за аномальной жарой и пожарами обрушились сильнейшие ливни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нескольких районах зафиксированы масштабные подтопления. За считанные минуты дороги ушли под воду вместе с автомобилями и их владельцами. Несколько десятков человек были спасены из водяной ловушки сотрудниками экстренных служб.