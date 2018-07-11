Что было: Скучные французы в финале/ Авиаремонтному заводу быть/ Роналду рвет инет

Париж ликует. Скучная игра французов вывела их в финал

Заголовки большинства ведущих спортивных медиа по итогам матча Франция-Бельгия можно подытожить фразой – прагматизм снова в тренде. Но победителей не судят. Слишком высоки были ставки, чтобы команды устраивали эффектные спектакли, даже в угоду зрителям. Обе стороны отказались от красивой и прессинговой игры, индивидуально опекали лидеров и забили единственный мяч со стандарта. Ярчайшим стал финт звездного 19-летнего Килиана Мбаппе, который, стоя спиной к воротам, пяткой вывел один на один нападающего. Вообще, на встрече от звезд можно было просто ослепнуть. Составы потрясающие: Азар, Лукаку, Де Брюйне против Погба, Гризманна и Мбаппе. Именно из-за этого футбол получился, на первый взгляд, скучноватым. Знаете, как профессиональный бой между боксерами-супертяжеловесами, где каждый думает, не как ударить, а как не пропустить. С первой минуты стала понятна основная тренерская установка – не ошибаться. Кстати, она неплохо была реализована и россиянами в матче с испанцами.

Тем не менее, это очень большой футбол и полуфинал между Францией и Бельгией стал самой популярной трансляцией во Франции в 2018 году. Как сообщает AFP, на канале TF1 игру посмотрели около 20 миллионов человек, то есть треть населения Пятой республики.

Все же жаль, что без России

Смотрели с женой футбол и говорили, а жаль, что россияне не вышли в полуфинал. Фактически из-за одного промаха на пенальти история могла быть совсем иной. Хотя, она уже совсем иная. Впервые футбол в российском исполнении восхитил даже тех, кто его раньше вообще не смотрел. Вот реально, этих ребят хотелось видеть еще и еще. Они пахали, превосходя самих себя, играли душой и сердцем, прямо как у политрука Василия Клочкова: – «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!». После этого ЧМ судьбы многих футболистов резко поменяются. Например, Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России. Спортсмен завершает выступления за национальную команду, а молодежь уже ждут агенты именитых европейских клубов.

Теперь надежда только на государство

Сегодня Президент посетил «Оршанский авиаремонтный завод». Кстати, его история, поначалу как авиаремонтного поезда, начинается с 1941 года. В 1956 году предприятие получило постоянный адрес на аэродроме Болбасово в Оршанском районе. С советских времен там ремонтируют и модернизируют авиационную технику, включая вертолеты Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35), Ми-26 и самолетов типа L-39. До недавнего времени завод был в собственности у ПАО "Мотор Сич" (Украина) и ЗАО "Системы инвестиций и инноваций" (Беларусь). Якобы, они сами отказались от предприятия.

Лукашенко доложили, что начат процесс возвращения завода в госсобственность. Правда, это не уберегло руководство Минтранса от критики с его стороны за то, что ведомство устранилось от решения проблем, ссылаясь на отсутствие госдоли в активах завода. Президент потребовал развития предприятия и подчеркнул: – Тут работают мои люди – белорусы работают, русские – наши граждане Беларуси. Какая разница, кому принадлежат эти акции? Это наша задача, чтобы люди здесь получали нормальную заработную плату.

В унисон этой рабочей поездке и новость о том, что в Министерстве обороны, в соответствии с Указом Президента, появилась новая структура – управление военных представительств. Как и в советские времена, военпреды займутся техническим контролем и приемкой вооружения, военной техники и военно-технического имущества.

Португальцы домой, Роналду в Италию

Самым громким футбольным событием этого лета стал, даже не ЧМ по футболу в России, а переход Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в итальянский «Ювентус». Роналду один из самых популярных и востребованных футболистов современности и это событие буквально взорвало интернет.

Одноклубники по «Реал» разместили в Twitter-акаунте клуба трогательное и эмоциональное видео, посвященное девяти годам феерического выступления «звезды» в составе команды. Менее чем за сутки оно набрало четыре миллиона просмотров и породило огромную волну комментариев болельщиков, фанатов и коллег Роналду. Увидеть полную версию видеоролика и почитать самые яркие посты и комментарии из социальных медиа всего мира можно здесь.

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Д.П.