Чудеса закончились: на ЧМ-2018 россияне отдали путёвку в полуфинал сборной Хорватии

Новости России. 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи провели матч сборные России и Хорватии. И на этот раз родная земля не спасла россиян.

Ранее сборные Хорватии и России встречались трижды. Дважды россияне и хорваты сыграли вничью, а в третий раз закончился для россиян поражением со счётом 1:3.

В отличие от Хорватии, для России это первый четвертьфинал, а хорваты лишь раз смогли пройти в полуфинал. Последние пять раз сборные страны-хозяйки ЧМ, если доходили до четвертьфинала, попадали в полуфинал. Но Россия прервала эту серию, а Хорваты второй раз отправляются в полуфинал.

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В первом тайме россияне начали игру активно, но их темп резко снизился уже через пять минут. Сначала Артём Дзюба ударил с восьми метров, потом Денис Черышев вырвался вперёд, попытался пробить по воротам, но… не попал по мячу. Угловой тоже не дали.

После этого хорваты перехватили инициативу. Анте Ребич ударил по воротам, Игорь Акинфеев сумел отвести опасность, но хорваты получили возможность разыграть угловой. Дальше сфолил Илья Кутепов, со штрафного ударил Иван Ракитич, но мяч прошёл выше ворот.

На 31 минуте мяч попал Дзюбе и Черышеву, которые перебрасывались им, а затем Денис отправил мяч в девятку с 25 метров. Такой неожиданный поворот внёс свежую струю. До этого игроки совсем не падали, заставляя вспомнить пролежавшего 14 минут на газоне Неймара, а также отлетающих от прикосновения португальцев и испанцев. После гола хорваты получили сразу две жёлтые карточки. И, похоже, это помогло им собраться.

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