Чудеса закончились: на ЧМ-2018 россияне отдали путёвку в полуфинал сборной Хорватии
Новости России. 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи провели матч сборные России и Хорватии. И на этот раз родная земля не спасла россиян.
Ранее сборные Хорватии и России встречались трижды. Дважды россияне и хорваты сыграли вничью, а в третий раз закончился для россиян поражением со счётом 1:3.
В отличие от Хорватии, для России это первый четвертьфинал, а хорваты лишь раз смогли пройти в полуфинал. Последние пять раз сборные страны-хозяйки ЧМ, если доходили до четвертьфинала, попадали в полуфинал. Но Россия прервала эту серию, а Хорваты второй раз отправляются в полуфинал.
Дети тоже играют в футбол. Семьи российских футболистов приехали к ним накануне матча с Хорватией
В первом тайме россияне начали игру активно, но их темп резко снизился уже через пять минут. Сначала Артём Дзюба ударил с восьми метров, потом Денис Черышев вырвался вперёд, попытался пробить по воротам, но… не попал по мячу. Угловой тоже не дали.
После этого хорваты перехватили инициативу. Анте Ребич ударил по воротам, Игорь Акинфеев сумел отвести опасность, но хорваты получили возможность разыграть угловой. Дальше сфолил Илья Кутепов, со штрафного ударил Иван Ракитич, но мяч прошёл выше ворот.
На 31 минуте мяч попал Дзюбе и Черышеву, которые перебрасывались им, а затем Денис отправил мяч в девятку с 25 метров. Такой неожиданный поворот внёс свежую струю. До этого игроки совсем не падали, заставляя вспомнить пролежавшего 14 минут на газоне Неймара, а также отлетающих от прикосновения португальцев и испанцев. После гола хорваты получили сразу две жёлтые карточки. И, похоже, это помогло им собраться.
«Я мечтал об этом 20 лет». Артём Дзюба о целях на ЧМ, критике и том, чего никогда не простит
На 39 минуте Марио Манджукич пробежался по левому флангу, а затем послал пас прямо в центр перед воротами Игоря Акинфеева, и Андрей Крамарич головой сравнял счёт. Оставшееся время первого тайма хорваты просто перебрасывались мячом. К слову, футболисты Хорватии владели мячом 65% времени.
Стоит отметить и поддержку болельщиками сборной России. На трибунах был растянут баннер со словами: «Кто, если не вы? Когда, если не сейчас?». Кстати, был аншлаг – 44 287 зрителей.
Сколько зарабатывают тренеры сборных на ЧМ и как их команды выступают на турнире
Фото: vk.com/fifaworldcup
Во втором тайме сборная Хорватии сразу захватила инициативу. У ворот России Кутепов снова допустил ошибку, которая едва не стоила россиянам гола. Но игроки все вместе окружили противника такой плотной стеной, что дать кому-либо пас или ударить по воротам было просто невозможно.
Хотя россиянам удалось на непродолжительное время отогнать соперников, через минуту или две Крамарич получил пас и ударил через себя. К счастью для сборной России, мяч прилетел в руки к Акинфееву. Впрочем, расклад не изменился, хорваты продолжили удерживать мяч и теснить оппонента.
«Без труда – никуда». Семь цитат Игоря Акинфеева о спорте накануне ЧМ-2018
Фото: vk.com/fifaworldcup
На 60 минуте россиян просто спасло чудо, мяч несколько раз едва не оказался в воротах. Натиск хорватов закончился ударом Ивана Перишича с семи метров, Акинфеев отклонил мяч, и тот попал в штангу. Через две минуты Дзюба ударил головой, мяч словил руками Даниел Субашич, после чего игра снова переместилась к воротам сборной России. На 76 минуте россияне попробовали прорваться и побежали к Субашичу, оголив свою половину поля, но мяч перехватили. Хорваты рванули к Акинфееву и дважды пробили, но защитники столько же раз спасли ворота.
Фото: vk.com/fifaworldcup
Второй тайм закончился с тем же счётом, но на последних минутах Субашич неожиданно получил травму бедра. Потеря вратаря могла оказаться фатальной для сборной Хорватии.
Овертайм начался ещё одной неудачей для хорватов: травму получил Шиме Врсалько. Игрока заменили, но замены у сборной Хорватии закончились, а самочувствие вратаря оставалось неясным. Тем не менее, на 101 минуте Дамагой Вида вывел хорватов вперёд. Футболисты отлично сыграли угловой, Лука Модрич навесил мяч, и Вида головой замкнул подачу в слепую зону Акинфеева. Хотя, кажется, гол записали на Ведрана Чорлука.
Лука Модрич: от беженца до любимца Хорватии. Повторит ли сборная на ЧМ успех 20-летней давности?
Фото: vk.com/fifaworldcup
После гола хорваты сразу получили жёлтую карточку – Вида снял майку. Но перевес на стороне сборной Хорватии, так что это для них мелочь. Получив преимущество, игроки Хорватии перестали рисковать и начали удерживать мяч, дожидаясь конца матча.
Фото: vk.com/fifaworldcup
На 114 минуте Йосип Пиварич предоставил россиянам шанс, блокировав мяч рукой. Алан Дзагоев взял ответственность на себя. На 115 минуте футболист навесил мяч, который Марио Фернандес головой послал в дальний угол и подарил российским болельщикам надежду.
Как выглядят жёны российских футболистов: фотофакт
Фото: facebook.com/fifaworldcup
Таким образом сборная России дожила до серии пенальти, в которой… победу одержала сборная Хорватии. Даже с травмированным бедром Субашич смог вытянуть партнёров и протащить хорватов в полуфинал – 3:4 по пенальти. И всё же лучшим игроком матча был признан Лука Модрич.
Фото: vk.com/fifaworldcup
Итого – 2:2 в основное время и 3:4 по пенальти. Что же, сборная России хорошо показала себя, но чудеса закончились.