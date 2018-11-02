Рабочая поездка Президента: Александр Лукашенко посещает Витебский меховой комбинат

Александр Лукашенко посещает единственное в стране предприятие, которое специализируется на переработке различных видов пушно-мехового сырья и пошиве из него одежды и аксессуаров.

Новости Беларуси. 2 ноября началась рабочая поездка главы государства в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь Президенту доложат о выполнении его поручений по развитию кожевенно-мехового производства.

Пять лет назад Витебский меховой комбинат за одну базовую величину приобрел обувной флагман – компания «Марко». Сегодня инвестпроект – это современное производство, на котором создано более 300 новых рабочих мест. В год на предприятии производят более полумиллиона шкурок пушного сырья.

Планируется, что глава государства ознакомится с работой нескольких цехов. Также Президенту покажут готовую продукцию комбината.