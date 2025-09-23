3,5 км изношенных теплосетей заменили в Минской области к отопительному сезону

В Минской области созданы запасы топлива к зиме. Заготовлено порядка 200 тысяч кубометров дров, более 64 тысяч кубометров древесной щепы и почти 30 тысяч тонн торфа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Дзержинском районе топливный запас в 2,5 раза больше от планов. На хранение заложено 10 тысяч кубических метров дров и щепы. Еще одно направление подготовки к отопительному сезону – замена изношенных теплосетей. Работы велись в Дзержинске, Фаниполе и поселке Энергетиков. Переложено 3,5 километра теплотрассы.

Виталий Позняк, главный инженер Дзержинского ЖКХ:

В этом году в основном подготовка отопительного сезона состояла на котельно-тепловом хозяйстве, именно котельных, из ремонта, модернизации оборудования, профилактических мероприятий, поверки приборов учета. И один теплоисточник у нас попал под реконструкцию. Это котельная Скирмантово. Там работы уже ведутся на завершающем этапе. Планируем осуществить в октябре, к отопительному сезону. Основное оборудование уже установлено. Введутся только ремонтные работы самого здания и благоустройство территории.

На случай возникновения аварийных ситуаций в период отопительного сезона в Минской области имеются 73 передвижных источника электроснабжения, а также созданы и функционируют более 120 восстановительных бригад.