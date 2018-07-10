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Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России

10 июля 2018 20:02
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Новости России. Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России. Спортсмен с тяжелым сердцем завершает выступления за национальную команду. Об этом полуфиналист Евро-2008 и четвертьфиналист ЧМ-2018 рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс».  

Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России-1

Жирков с семьей. Источник фото: instagram.com/innazhirkova/

Комментируя свое решение Жирков отметил, что в первую очередь это связано с тем, что «не хватает сил играть дальше на таком уровне».

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Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России-4

Юрий Жирков:
Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма – еще один намек. Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска. И после Кубка конфедераций и сейчас нужно возвращаться в «Зенит» и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело. Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы.


Дети Жирковых. Источник фото: instagram.com/innazhirkova/

34-летний Юрий Жирков выступал за сборную России более 13 лет. За это время футболист провел в составе национальной команды 87 матчей и забил два гола. В 2008 году защитник вместе со сборной стал бронзовым призером чемпионата Европы.

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# Чемпионат мира по футболу

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