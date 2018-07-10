Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России

Юрий Жирков:

Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма – еще один намек. Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска. И после Кубка конфедераций и сейчас нужно возвращаться в «Зенит» и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело. Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы.





Дети Жирковых. Источник фото: instagram.com/innazhirkova/



34-летний Юрий Жирков выступал за сборную России более 13 лет. За это время футболист провел в составе национальной команды 87 матчей и забил два гола. В 2008 году защитник вместе со сборной стал бронзовым призером чемпионата Европы.