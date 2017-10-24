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Роналду, Зидан, Буффон: ФИФА определила лучших футболистов и тренеров 2017 года

24 октября 2017 07:54
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23 октября в Лондоне состоялось награждение лучших футболистов и тренеров по версии ФИФА.  Победители престижной награды выбираются голосованием, в котором принимают участие капитаны, тренеры, футболисты и болельщики.

Лучшим футболистом назвали нападающего мадридского «Реала» португальца Криштиану Роналду. Он опередил своих конкурентов – Лионеля Месси и Неймара.

В нынешнем сезоне 32-летний Роналду стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, клубного ЧМ. Кроме этого, португалец стал обладателем Суперкубков Испании и УЕФА.

В августе 2017 года спортсмен был признан лучшим футболистом года по версии УЕФА.

Роналду, Зидан, Буффон: ФИФА определила лучших футболистов и тренеров 2017 года-1

Фото: twitter.com/FIFAcom

Криштиану Роналду:
Удивительное чувство снова выигрывать эту награду. Хочу посвятить ее своей семье, моим друзьям, моим товарищам по команде, тренерам Реала и Португалии и всем, кто поддерживал меня.

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Лучшим тренером был признан 45-летний Зинедин Зидан, который возглавляет клуб «Реал Мадрид». В сезоне 2016/2017 под его руководством команда выиграла чемпионат Испании, Лигу чемпионов, клубный ЧМ, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

Роналду, Зидан, Буффон: ФИФА определила лучших футболистов и тренеров 2017 года-4

Криштиану Роналду и Зинедин Зидан. Фото: twitter.com/FIFAcom

Вратарем года назвали голкипера сборной Италии и туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

Роналду, Зидан, Буффон: ФИФА определила лучших футболистов и тренеров 2017 года-7

Джанлуиджи Буффон. Фото: instagram.com/gianluigibuffon

Оливье Жиру был признан автором лучшего гола в сезоне. Нападающий «Арсенала» забил его в ворота «Кристал Пэлас» в матче премьер-лиги.

Оливье Жиру:
Очень горжусь тем, что получил этот трофей! Еще раз спасибо всем за мою поддержку.

Роналду, Зидан, Буффон: ФИФА определила лучших футболистов и тренеров 2017 года-10

Оливье Жиру. Фото: twitter.com/_oliviergiroud_

Лучшей футболисткой была названа полузащитник сборной Голландии и клуба «Барселона» Лика Мартенс.

В Twitter-аккаунте премии было опубликовано фото символической сборной года сезона 2016/2017.

Роналду, Зидан, Буффон: ФИФА определила лучших футболистов и тренеров 2017 года-13

Фото: twitter.com/FIFAcom

В нее вошли: Джанлуиджи Буффон, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи, Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос, Андрес Иньеста, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар.

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Уже во второй раз ФИФА определяет главных футболистов и тренеров сезона отдельно от газеты France Football, которая вручает престижную награду «Золотой мяч». Раньше ФИФА и французская газета вместе вручали данный приз.

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