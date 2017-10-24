Роналду, Зидан, Буффон: ФИФА определила лучших футболистов и тренеров 2017 года

23 октября в Лондоне состоялось награждение лучших футболистов и тренеров по версии ФИФА. Победители престижной награды выбираются голосованием, в котором принимают участие капитаны, тренеры, футболисты и болельщики.

Лучшим футболистом назвали нападающего мадридского «Реала» португальца Криштиану Роналду. Он опередил своих конкурентов – Лионеля Месси и Неймара.

В нынешнем сезоне 32-летний Роналду стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, клубного ЧМ. Кроме этого, португалец стал обладателем Суперкубков Испании и УЕФА.

В августе 2017 года спортсмен был признан лучшим футболистом года по версии УЕФА.