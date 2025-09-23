Навроцкого заподозрили в употреблении стимулирующей субстанции на форуме ООН

Польский лидер Кароль Навроцкий стал центром скандала после того, как его заметили за употреблением вещества из небольшой коробочки во время сессии Генеральной ассамблеи ООН. Видео быстро разошлось по интернету, вызвав волну критики. Об этом пишет РИА Новости.

Оппозиционные законодатели заявили, что это не может быть обычный пакетик с никотином, и обвинили Навроцкого в зависимости от стимуляторов. Один из них назвал его поведение неприемлемым для государственного поста, другой – полной компрометацией.

Похожий случай произошел ранее: во время телевизионных дебатов Навроцкий также использовал пакетик, вызвав подозрения в употреблении запрещенных веществ. Тогда он пояснил, что это был пакетик с никотином, а позже сообщил, что тест на наркотики у него отрицательный.

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