Они в четвертьфинале ЧМ-2018. Как Акинфеев вытянул сборную России в матче с испанцами

Новости России. 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве встретились сборные России и Испании. И в четвертьфинал прошли россияне, хотя фаворитами были испанцы. С момента распада СССР сборная России ни разу не побеждала испанцев, в предыдущих матчах было две ничьи и четыре поражения. До этого дня сборная Испании не проигрывала 23 матча подряд, в 15 из которых они вышли победителями, а оставшиеся закончились ничьей. Россияне впервые играют в плей-офф ЧМ как самостоятельная сборная. Впрочем, один раз сборная России смогла дойти до полуфинала, где проиграла испанцам, это было на ЧЕ-2008. «До победного конца»: накануне матча с Испанией российские футболисты обратились к болельщикам

Фото: twitter.com/fifaworldcup_ru

В воскресенье на стадионе был аншлаг, болельщики заняли все 78 011 мест. Хорошо, что матч проводился на самом вместительном стадионе России, пожалуй, не каждый день увидишь, как испанцы проигрывают россиянам. В основное время был установлен счёт 1:1, затем последовали два овертайма по пятнадцать минут, но ворота обеих сторон остались неприкосновенны. И, наконец, в серии пенальти сборная России выиграла 4:3. «Без труда – никуда». Семь цитат Игоря Акинфеева о спорте накануне ЧМ-2018

Фото: vk.com/fifaworldcup

В первом тайме начало было плавным. Десять минут игроки бегали по полю и обменивались пасами, пытаясь подойти поближе к воротам противника. На 12 минуте россиянам забил… Сергей Игнашевич. Не позволил футболист испанцам забить, решил, что лучше пусть это будет он – 0:1.

Фото: vk.com/fifaworldcup

Когда сборная Испании получила перевес в игре, энтузиазм испанцев уменьшился ещё больше, игроки старались держать мяч у себя, но не стремились увеличить отрыв. К 30 минуте испанские спортсмены владели мячом 71% времени. Прибережённый для этого матча Александр Головин попробовал исправить ситуацию, но не попал по воротам. Футболист Головин не выдержал похвалы в прямом эфире и ушёл

Фото: vk.com/fifaworldcup

На 40 минуте была подача с углового, и Артём Дзюба хотел её замкнуть головой, но Жерар Пике блокировал рукой. Впрочем, на 41 минуте Дзюба получил своё, мощным ударом пробив пенальти – 1:1. Даже Месси не смог, а Дзюба – смог. На этом первый тайм и закончился. «Я мечтал об этом 20 лет». Артём Дзюба о целях на ЧМ, критике и том, чего никогда не простит

Фото: vk.com/fifaworldcup

Второй тайм испанцы начали опасной атакой, но Игорь Акинфеев прыжком спас сборную России. Дальше последовала череда замен, жёлтых карточек, падений, но счёт не менялся. На 85 минуте был исключительно опасный для россиян момент. Андрес Иньеста отправил мяч в левый нижний угол ворот, Акинфеев отбил, затем Яго Аспас хотел завершить атаку, отправив мяч в правый нижний, но вратарь россиян сумел отклонить мяч в сторону. Второй тайм закончился.

Фото: vk.com/fifaworldcup

В овертаймах вратарь россиян продолжал вытягивать сборную. В итоге дело дошло до пенальти. Счёт пенальти открыл Иньеста – 0:1, Фёдор Смолов сравнивает счёт – 1:1, Жерар Пике снова вывел испанцев вперёд – 1:2, Сергей Игнашевич отыграл неудачно забитый ранее мяч – 2:2, Коке не смог пробить оборону Акинфеева – 2:2, Александр Головин вывел сборную вперёд – 3:2, теперь догонять пришлось испанцам – Серхио Рамос довёл до 3:3, и победный пенальти пробил Денис Черышев – 4:3. Россия – вторая: опубликован рейтинг сборных на ЧМ-2018

Фото: vk.com/fifaworldcup

Матч завершился победой сборной России – 1:1 и 4:3 по серии пенальти. Испанцы владели мячом 75% матча, ударили 24 раза, а россияне – 6 раз. В створ ворот сборная Испании попала 8 раз, против одного у соперников. Испанцы сделали 1107 передач, а игроки сборной России – 279. Несмотря на всё это, сборная Испании так и не смогла справиться с плохой приметой – противостоянием хозяевам. Восемь раз сборная Испании встречалась с хозяевами ЧМ и ЧЕ, но ни разу не смогла победить. Этот раз стал девятым.

Фото: instagram.com/fifaworldcup