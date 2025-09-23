«Северсталь» победила «Сибирь» в матче чемпионата КХЛ

Результативная игра Александра Скоренова помогла «Северстали» победить «Сибирь» со счетом 4:2 в одном из матчей чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Форвард национальной сборной Беларуси и забросил, и заработал ассист. Шайба, к слову, стала первой в нынешнем розыгрыше. На льду исполнитель находился без малого 20 минут, исполнил 3 броска и заработал показатель полезности +2. В семи встречах у нападающего пять бомбардирских действий. Череповецкий клуб занимает в конференции четвертую позицию.