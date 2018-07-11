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«Евроторг» представил уникальную книгу «Алиса в стране чудес» с оживающими иллюстрациями: как она работает?

11 июля 2018 10:29
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель пресс-службы ООО «Евроторг» – Егор Хрусталёв.

Какими новостями сети «Евроторга» пришли с нами поделиться? У «Евроопта» снова какая-то новая акция?

Егор Хрусталёв, руководитель пресс-службы ООО «Евроторг»:
Да, может вы уже немножко и привыкли к тому что «Евроторг» научился удивлять своих покупателей, особенно маленьких. Вы помните блистательную акцию бонстиков, «Краіна вітамінов» и вот новое удивительное событие. С 9 июля в гипермаркетах «Евроопт», а также в интернет-магазинах «Е-доставка» и «ГиперМолл» можно приобрести специальную книжку «Алиса в стране чудес». Ну, казалось бы книжка «Алиса в стране чудес», мы к этому привыкли. Но это уникальная оживающая книга. Это очень особенная история, так называемой добавленной реальности.

«Евроторг» представил уникальную книгу «Алиса в стране чудес» с оживающими иллюстрациями: как она работает?-1

Мы все родители и дети, мы пережили самые удивительные и приятные моменты, когда находились рядом со своими родителями. Когда они или с бабушкой, или с папой, или мамой, обнявшись, слышали голос, когда нам читали самые любимые сказки, мы всё это представляли, благодаря голосу своих родителей. Сегодня эти гаджеты отобрали у нас детей, просто отобрали, потому что они сидят в YouTube, они смотрят мультики, они обязательно играют. Как вернуть к чтению? Как вернуть к этой уникальной близости? Есть один из таких маленьких шажков для того, чтобы это сделать. Благодаря вот этой истории, вы обнимаете своего ребенка, он слышит ваш голос, но он может оставлять в руках гаджет, наводить картинку на любимую книгу и сразу видеть удивительное действие то, что происходит прямо на этой страничке.  

«Евроторг» представил уникальную книгу «Алиса в стране чудес» с оживающими иллюстрациями: как она работает?-4

Прямо на книжке написано, как называется это приложение. Это приложение бесплатное, вы наводите это изображение на картинку, где стоит специальный знак. Это уникальные иллюстрации украинской художницы Евгении Гатчинской. Я знаю, что мамы очень любят эти изображения, дети ещё начинают привыкать, а мамы обожают. Все эти иллюстрации оживают, вы смотрите вместе с ребёнком, читаете ему книжку, он слышит ваш голос, он в ваших объятиях и он не убегает к своему любимому гаджету.

«Евроторг» представил уникальную книгу «Алиса в стране чудес» с оживающими иллюстрациями: как она работает?-7

«Евроторг» представил уникальную книгу «Алиса в стране чудес» с оживающими иллюстрациями: как она работает?-9

Что нужно сделать, чтобы книжку приобрести?

Егор Хрусталёв:
Это несложно. Понятно, что акция в рамках работы торговой сети, поэтому для того, чтобы её приобрести, надо сделать покупки в гипермаркете «Евроопт» или в интернет-магазине «Е-доставка» и «ГиперМолл», приобрести пять фишек. Каждая фишка – это покупка на 10 рублей. Тогда у вас есть возможность приобрести эту книжку за 5,99 рублей.

А если захочется вот сейчас купить?

Егор Хрусталёв:
Это можно тоже сделать или в интернет-магазине, или в гипермаркете «Евроопт». Тогда эта книжка будет стоить 19,99 рублей. Если вы хотите приобрести через доставку, если вы не любите ходить по магазинам, для этого нужно сделать покупку на 50 рублей. И к ней получить книжку за 5,99 рублей.

# Реклама # общество # Егор Хрусталев # Фотофакт

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