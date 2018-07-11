«Евроторг» представил уникальную книгу «Алиса в стране чудес» с оживающими иллюстрациями: как она работает?

Егор Хрусталёв, руководитель пресс-службы ООО «Евроторг»: Да, может вы уже немножко и привыкли к тому что «Евроторг» научился удивлять своих покупателей, особенно маленьких. Вы помните блистательную акцию бонстиков, «Краіна вітамінов» и вот новое удивительное событие. С 9 июля в гипермаркетах «Евроопт», а также в интернет-магазинах «Е-доставка» и «ГиперМолл» можно приобрести специальную книжку «Алиса в стране чудес». Ну, казалось бы книжка «Алиса в стране чудес», мы к этому привыкли. Но это – уникальная оживающая книга. Это очень особенная история, так называемой добавленной реальности.

Мы все родители и дети, мы пережили самые удивительные и приятные моменты, когда находились рядом со своими родителями. Когда они или с бабушкой, или с папой, или мамой, обнявшись, слышали голос, когда нам читали самые любимые сказки, мы всё это представляли, благодаря голосу своих родителей. Сегодня эти гаджеты отобрали у нас детей, просто отобрали, потому что они сидят в YouTube, они смотрят мультики, они обязательно играют. Как вернуть к чтению? Как вернуть к этой уникальной близости? Есть один из таких маленьких шажков для того, чтобы это сделать. Благодаря вот этой истории, вы обнимаете своего ребенка, он слышит ваш голос, но он может оставлять в руках гаджет, наводить картинку на любимую книгу и сразу видеть удивительное действие то, что происходит прямо на этой страничке.

Прямо на книжке написано, как называется это приложение. Это приложение бесплатное, вы наводите это изображение на картинку, где стоит специальный знак. Это уникальные иллюстрации украинской художницы Евгении Гатчинской. Я знаю, что мамы очень любят эти изображения, дети ещё начинают привыкать, а мамы обожают. Все эти иллюстрации оживают, вы смотрите вместе с ребёнком, читаете ему книжку, он слышит ваш голос, он в ваших объятиях и он не убегает к своему любимому гаджету.

Что нужно сделать, чтобы книжку приобрести?

Егор Хрусталёв:

Это несложно. Понятно, что акция в рамках работы торговой сети, поэтому для того, чтобы её приобрести, надо сделать покупки в гипермаркете «Евроопт» или в интернет-магазине «Е-доставка» и «ГиперМолл», приобрести пять фишек. Каждая фишка – это покупка на 10 рублей. Тогда у вас есть возможность приобрести эту книжку за 5,99 рублей.

А если захочется вот сейчас купить?

Егор Хрусталёв:

Это можно тоже сделать или в интернет-магазине, или в гипермаркете «Евроопт». Тогда эта книжка будет стоить 19,99 рублей. Если вы хотите приобрести через доставку, если вы не любите ходить по магазинам, для этого нужно сделать покупку на 50 рублей. И к ней получить книжку за 5,99 рублей.