Этому храму более 170 лет! История церкви Святого Александра Невского в Крево

Святая земля и источник радости. Сегодня храм Святого Благоверного князя Александра Невского – единственный действующий в агрогородке Крево, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. В 2024 году он отметил свое 170-летие, а в былые времена православных церквей здесь было немало. Первая появилась еще в XIV веке. На месте нынешнего костела находилась Свято-Троицкая, но святыни не пощадило время.

Александр Шелест, иерей, настоятель Церкви Святого Благоверного князя Александра Невского: Рядом находился Свято-Никольский храм, который датировался XVI веком, был деревянным. Сейчас на этом месте находится крест.

Образец позднего классицизма и псевдорусского стиля. Храм очаровывает своей теплотой и гармонией. Деревянное крылечко – словно из сказки. Церковь возвели в 1854-м из кирпича и бутового камня в символичной форме корабля. Большая стройка проходила при священнике Льве Зенковиче. Жители активно трудились на благое дело и использовали местные материалы. Но Первая мировая война не пощадила Сморгонщину.

Из-за того, что церковь находилась на возвышенности, она пострадала от обстрелов одной из первых, и потом восстанавливалась до 1928 года. Священник Михаил Левончук вместе с прихожанами внесли огромный вклад в возрождение святыни, о чем свидетельствует памятная надпись.

Александр Шелест:

Не только стены были повреждены, но и церковная утварь, иконы, иконостас, паникадило, все это священником, протоиреем Михаилом Левончуком совместно с прихожанами откуда-то привозилось, где-то у кого-то на хранении были какие-то иконы. Иконостас был изготовлен в то время перед Второй мировой. Вот этот нижний ряд, иконы, видно по их форме, что они когда-то размещались в каком-то иконостасе... Видимо, когда повреждались храмы в Первую мировую войну, когда этот храм потом восстановился, были переданы в этот храм.

Но в годы Великой Отечественной случилась страшная трагедия. Михаил Левончук за помощь местным жителям, за свое доброе сердце и за ревностною защиту православной веры отдал собственную жизнь.