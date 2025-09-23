В «Великом камне» открылась выставка китайского медицинского оборудования

Роботы и искусственный интеллект в медицине. Выставка китайского медоборудования открылась в индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белее 30 компаний из Поднебесной привезли свои лучшие разработки в таких сферах, как инвазивная хирургия, медицинская визуализация, радиотерапия, инфекционный контроль, лабораторная диагностика. В программе – мастер-классы, где специалисты смогут оценить возможности новой техники. Деловая программа тоже насыщенная: запланированы китайско-белорусский форум по традиционной медицине, семинар по реабилитации и переговоры для налаживания сотрудничества.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Благодаря таким выставкам и вообще благодаря взаимодействию с китайскими компаниями, с Китаем, наверное, мы имеем возможность знакомиться с этими компетенциями, обучать своих специалистов этим компетенциям. И, конечно, выстраивать стратегическую работу по внедрению производства в нашей стране возможного оборудования на тех площадках, которые существуют. И что нам нужно еще сделать, чтобы более высокотехнологичное оборудование мы могли здесь производить.

Увидеть инновационные разработки в области медицины можно до 25 сентября включительно.