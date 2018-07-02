«Немного радостного неадеквата». Как звёзды праздновали победу России над Испанией на ЧМ

Новости России. 1 июля в матче 1/8 финала ЧМ сборная России одержала победу над командой Испании.
Этот результат стал настоящим подарком для болельщиков российской сборной. Накануне матча большинство букмекеров и аналитиков оценивали шансы испанцев на победу выше.
Настоящим героем матча стал российский вратарь Игорь Акинфеев. В серии пенальти он смог отбить два удара испанцев по воротам. Это позволило голкиперу стать лучшим игроком матча и принесло победу сборной.
Они в четвертьфинале ЧМ-2018. Как Акинфеев вытянул сборную России в матче с испанцами