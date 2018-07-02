«Немного радостного неадеквата». Как звёзды праздновали победу России над Испанией на ЧМ

Настоящим героем матча стал российский вратарь Игорь Акинфеев. В серии пенальти он смог отбить два удара испанцев по воротам. Это позволило голкиперу стать лучшим игроком матча и принесло победу сборной.

Этот результат стал настоящим подарком для болельщиков российской сборной. Накануне матча большинство букмекеров и аналитиков оценивали шансы испанцев на победу выше.

Казалось, что за игрой сборной в тот день следила вся страна. После сейва Акинфеева сотни людей вышли на улицы и радовались победе команды. Это лучший результат команды России за всю историю участия в ЧМ.

Мы посмотрели, как за сборную радовались знаменитости. Они публиковали радостные посты в соцсетях.

В следующем этапе сборная России встретится с командой Хорватии. Матч пройдет 7 июля.