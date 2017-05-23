Оршанский регион на пороге перезагрузки: выездное заседание Совета министров прошло 23 мая на севере страны

Новости Беларуси. Орша – крупный индустриальный центр страны – получит новый импульс к развитию. Вдохнуть жизнь необходимо как в сам город, так и в районные населенные пункты – Барань, Болбасово, Копысь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как выполнить эту задачу, 23 мая говорили прямо здесь, на оршанской земле. В разговоре участвовали и представители местной власти, и правительства. Чтобы поднять вертолет в небо, крутиться должны не только лопасти, но и люди, создающие эти мощные машины. Оршанский авиаремонтный завод в поселке Болбасово градообразующий. Именно здесь зарождаются грандиозные региональные проекты.

Вячеслав Смирнов, слесарь по ремонту агрегатов Оршанского авиаремонтного завода:

Развивать надо все: инфраструктуру, идти как-то в ногу со временем. Вертолет Ми-8 МСБ. В свое время он попал в Книгу рекордов Гиннеса, взлетев выше Эвереста. Он преодолел высоту в 9150 метров. Такого же взлета сегодня ждут и от Оршанского района. Развитие Орши и таких небольших населенных пунктов, как Болбасово, Барань – первоочередная задача, поставленная Президентом. Здесь должна быть насыщенной социальная сфера, высокий уровень развития малого бизнеса и, конечно, достойные зарплаты.

Екатерина Вацуро, председатель Бараньского поселкового совета:

В этом году уже запланировано расширение швейного производства, это создание порядка 20 новых рабочих мест. Строят новый цех по выпуску сельскохозяйственного оборудования. Там тоже будут создаваться порядка 20 новых рабочих мест. В Болбасово продолжается строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса. В Орше пятилетие отмечает успешное белорусско-итальянское предприятие по производству рукавов высокого давления. А относительно новый завод по производству бисквитных батончиков пытается завоевать покупателя и отвоевать рынок у конкурентов.

Андрей Кобяков, премьер министр Республики Беларусь:

Вы должны быть узнаваемыми. Можно отвести большую полку, но все будут спрашивать продукт вашего конкурента. Люди привыкли к тому, нет соответствующей рекламы. Для того, чтобы вам отвести большое место на полке, вы должны соответствовать тому месту, которое хотите завоевать.

Хачатур Арзуманов, директор филиала кондитерского комбината:

В 2015 году мы занимали нишу в 7%. Сейчас мы уже занимаем 11%. Чтобы выйти на полную мощность фабрики, необходимо занимать минимум 30% полочного пространства. Сегодня в регионе упор делается на развитие промышленности и сельского хозяйства. Реализуется проект по созданию интегрированных структур в АПК с «центром управления» в Оршанском комбинате хлебопродуктов.