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Ирония судьбы: жители деревни в Лидском районе, имея водопровод, вынуждены ходить с ведрами к колодцу

11 июля 2018 17:24
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Новости Беларуси. Жители деревни Радивонишки в Лидском районе водой из-под крана боятся даже цветы поливать, не говоря уже об использовании ее в приготовлении пищи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В деревне проживает много молодых семей с детьми, квартиры они получили от местного хозяйства. Плохое качество питьевой воды для них – насущная проблема. Так почему же люди, имея водопровод, вынуждены ходить с ведрами к колодцу, разбиралась Галина Буро.

Ирония судьбы: жители деревни в Лидском районе, имея водопровод, вынуждены ходить с ведрами к колодцу-1

Нужно несколько ведер занести, чтобы хватило на целый день.

Хрупкая Виктория Грибовская за два года уже привыкла носить по деревне то ведра, то тяжелые бутыли. А что делать, когда муж на работе, дома двое маленьких детей, а вода в луже чище, чем в кране.  

Ирония судьбы: жители деревни в Лидском районе, имея водопровод, вынуждены ходить с ведрами к колодцу-4

Виктория Грибовская, жительница деревни Радивонишки:
Вонючая, грязная, жирная, невозможная. Невозможно даже мыться.

Ирония судьбы: жители деревни в Лидском районе, имея водопровод, вынуждены ходить с ведрами к колодцу-7

Кастрюли и чайники безнадежно испорчены. Ванну и раковину чистят каждый день кислотой. В прихожей – неприкосновенный запас бутилированной воды, а рядом грустит сломанная стиральная машина. Хозяевам пришлось купить новую, однако и та уже забита ржавчиной.

Ирония судьбы: жители деревни в Лидском районе, имея водопровод, вынуждены ходить с ведрами к колодцу-10

Виктория Грибовская:
Белую одежду невозможно вообще покупать. Маленьким деткам не покупаем, потому что стирать невозможно. Один раз постирал – она уже желтая становится.

У соседки Веры Антонович муж – заслуженный комбайнер в хозяйстве – вечером после работы не может нормально помыться. А ведь за воду семья исправно платит 20 рублей в месяц.

Ирония судьбы: жители деревни в Лидском районе, имея водопровод, вынуждены ходить с ведрами к колодцу-13

Вера Антонович, жительница деревни Радивонишки:
Дети приехали на каникулы, отдыхают. В ванну боятся залезть.

Ирония судьбы: жители деревни в Лидском районе, имея водопровод, вынуждены ходить с ведрами к колодцу-16

Ариана Новогродская, внучка:
Когда помоешься, она вообще коричневая становится. Чем дольше вода постоит, тем она темнее становится.

Ирония судьбы: жители деревни в Лидском районе, имея водопровод, вынуждены ходить с ведрами к колодцу-19

По иронии судьбы водонапорная башня хорошо видна прямо из окон домов. Несколько лет назад скважину ремонтировало местное хозяйство, с тех пор вода испортилась.

Ирония судьбы: жители деревни в Лидском районе, имея водопровод, вынуждены ходить с ведрами к колодцу-22

Галина Буро, СТВ:
В этой бутылке вода, которую мы набрали в одной из квартир. Пить ее действительно не хочется. Кстати, по инициативе местных жителей санстанция делала анализы воды. Согласно результатам, она не соответствует нормам – уровень железа зашкаливает.

Ирония судьбы: жители деревни в Лидском районе, имея водопровод, вынуждены ходить с ведрами к колодцу-25

Но собираются ли здесь строить станции обезжелезивания? С вопросами, а заодно и с бутылкой воды, мы направились в местный сельский исполком.

Ирония судьбы: жители деревни в Лидском районе, имея водопровод, вынуждены ходить с ведрами к колодцу-28

Пить воду председатель сельского исполкома, разумеется, не стал. Говорит, местная власть в курсе ситуации.

Ирония судьбы: жители деревни в Лидском районе, имея водопровод, вынуждены ходить с ведрами к колодцу-31

Олег Саврас, председатель Можейковского сельского исполнительного комитета:
Тут надо ставить какую-то очистительную систему. КСУП «Можейково» на основании тех анализов воды, которые даст санстанция, будет прослеживать, по каким показателям качество воды не соответствует в первую очередь, и подбирать, по заверению руководителя хозяйства, оборудование. Естественно, не самое дорогое, это больших денег стоит. Они намерены качество воды путем установки каких-то фильтров улучшить.

Тем временем местные жители говорят: жизнь в деревне им нравится. Они оптимисты, хоть и стакан – наполовину ржавчина. Но все же надеются, что и до них когда-нибудь дойдет государственная программа «Чистая вода».

# Загрязнение воды # общество # Виктория Грибовская # Вера Антонович # Ариана Новогродская # Галина Буро # Олег Саврас # Фотофакт

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