Ирония судьбы: жители деревни в Лидском районе, имея водопровод, вынуждены ходить с ведрами к колодцу

Новости Беларуси. Жители деревни Радивонишки в Лидском районе водой из-под крана боятся даже цветы поливать, не говоря уже об использовании ее в приготовлении пищи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В деревне проживает много молодых семей с детьми, квартиры они получили от местного хозяйства. Плохое качество питьевой воды для них – насущная проблема. Так почему же люди, имея водопровод, вынуждены ходить с ведрами к колодцу, разбиралась Галина Буро.

Нужно несколько ведер занести, чтобы хватило на целый день. Хрупкая Виктория Грибовская за два года уже привыкла носить по деревне то ведра, то тяжелые бутыли. А что делать, когда муж на работе, дома двое маленьких детей, а вода в луже чище, чем в кране.

Виктория Грибовская, жительница деревни Радивонишки:

Вонючая, грязная, жирная, невозможная. Невозможно даже мыться.

Кастрюли и чайники безнадежно испорчены. Ванну и раковину чистят каждый день кислотой. В прихожей – неприкосновенный запас бутилированной воды, а рядом грустит сломанная стиральная машина. Хозяевам пришлось купить новую, однако и та уже забита ржавчиной.

Виктория Грибовская:

Белую одежду невозможно вообще покупать. Маленьким деткам не покупаем, потому что стирать невозможно. Один раз постирал – она уже желтая становится. У соседки Веры Антонович муж – заслуженный комбайнер в хозяйстве – вечером после работы не может нормально помыться. А ведь за воду семья исправно платит 20 рублей в месяц.

Вера Антонович, жительница деревни Радивонишки:

Дети приехали на каникулы, отдыхают. В ванну боятся залезть.

Ариана Новогродская, внучка:

Когда помоешься, она вообще коричневая становится. Чем дольше вода постоит, тем она темнее становится.

По иронии судьбы водонапорная башня хорошо видна прямо из окон домов. Несколько лет назад скважину ремонтировало местное хозяйство, с тех пор вода испортилась.

Галина Буро, СТВ:

В этой бутылке вода, которую мы набрали в одной из квартир. Пить ее действительно не хочется. Кстати, по инициативе местных жителей санстанция делала анализы воды. Согласно результатам, она не соответствует нормам – уровень железа зашкаливает.

Но собираются ли здесь строить станции обезжелезивания? С вопросами, а заодно и с бутылкой воды, мы направились в местный сельский исполком.

Пить воду председатель сельского исполкома, разумеется, не стал. Говорит, местная власть в курсе ситуации.