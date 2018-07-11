Перепись населения в 2019 году: какие вопросы будут задавать?

Ровно 31 год назад – 11 июля 1987 года население Земли составило примерно 5 миллиардов человек. Тогда в честь этого события 11 июля официально назвали Днём пяти миллиардов. А через два года, ООН учредила в этот день международный праздник – Всемирный день народонаселения. Численность населения планеты за этот год превысит семь миллиардов шестьсот миллионов человек. С таким прогнозом выступили специалисты Бюро переписи США.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь – Жанна Василевская.

Сколько населения проживает в нашей стране?

Жанна Василевская, заместитель председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь:

На 1 июня 2018 года у нас насчитывалось 9,484 тысяч человек.

Сколько у нас сейчас жителей на планете Земля?

Жанна Василевская:

По 2017 году – это было 7,5 миллиардов, ожидается что за 2018 год прирост населения составит 100 миллионов, то есть, 7 миллиардов 600 миллионов.

Когда состоится перепись насления?

Жанна Василевская:

Очередная перепись населения состоится в 2019 году, с 4 по 30 октября.

Кто отвечает за перепись населения? Кто будет задействован? Какие вопросы будут задавать в ходе переписи? Как будет проводиться перепись населения? Узнаете, посмотрев видеоматериал.