Первая в Беларуси часовня в память о героях Великой Отечественной появилась в Крупском районе

В Крупском районе в рамках проекта «Молчаливое эхо войны» открыли первую в Беларуси часовню в знак памяти о героях Великой Отечественной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В июне 44-го на этом месте погиб Василий Чеботарев, Герой Советского Союза, уроженец Крупского района. Здесь, на берегу реки Бобр, он принял последний бой, навсегда вписав свое имя в историю, став Героем Советского Союза.

Вячеслав Лопатко, председатель Крупского райисполкома: У нас ведь юбилейный год. Год 80-летия Великой нашей Победы. Здесь сражались наши предки. И поэтому нет нашего будущего без памяти. На сегодняшний день, наверное, чтить память предков заложено в генетике нашего белорусского народа. Потому что мы заплатили очень высокую цену за ту Победу.

Олимпиада Степанова, дочь Василия Чеботарева:

Ощущаю большую гордость за отца. Ощущаю великую благодарность ко всей Беларуси, белорусскому народу, который отличается от всех, наверное, таким любвеобилием и великой оценкой вклада, который сделали люди во время войны.

«Молчаливое эхо войны» – это проект по увековечению памяти советских воинов. В рамках инициативы уже установлены часовни в 19 городах России, часовня в Крупском районе стала 20-й.