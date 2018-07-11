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«Мисс Беларусь» примерила на себя роль руководителя сельхозпредприятия: Если Александр Григорьевич не пошутил, я готова приступить к выполнению обязанностей

11 июля 2018 09:44
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Новости Беларуси. «Мисс Беларусь» Мария Василевич неожиданно примерила на себя роль руководителя сельхозпредприятия.

Как сообщили в программе Новости «24 часа», девушка посетила музей колхоза «Родина» в Белыничском районе. После мероприятия Мария Василевич отметила, что готова к труду аграриев.

«Мисс Беларусь» назвала этот труд благородным и нужным, но трудным. И чтобы в нем были успехи, нужно любить то, что делаешь, всем сердцем.

«Мисс Беларусь» примерила на себя роль руководителя сельхозпредприятия: Если Александр Григорьевич не пошутил, я готова приступить к выполнению обязанностей-1

Также Мария Василевич сказала, что она готова быть работником сельского хозяйства.

Мария Василевич, «Мисс Беларусь – 2018»: 
Правда, у меня полугодовой контракт. После его истечения, если Александр Григорьевич не пошутил, я готова приступить к выполнению обязанностей. Побывав сегодня, я на самом деле поняла, что труд аграриев не просто самый сложный, но еще и благородный, и самый нужный.

Мария Василевич завоевала титул в начале мая нынешнего года.

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# Мисс мира # калейдоскоп # Мария Василевич

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