«Мисс Беларусь» примерила на себя роль руководителя сельхозпредприятия: Если Александр Григорьевич не пошутил, я готова приступить к выполнению обязанностей

Новости Беларуси. «Мисс Беларусь» Мария Василевич неожиданно примерила на себя роль руководителя сельхозпредприятия.

Как сообщили в программе Новости «24 часа», девушка посетила музей колхоза «Родина» в Белыничском районе. После мероприятия Мария Василевич отметила, что готова к труду аграриев.

«Мисс Беларусь» назвала этот труд благородным и нужным, но трудным. И чтобы в нем были успехи, нужно любить то, что делаешь, всем сердцем.