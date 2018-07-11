«Мисс Беларусь» примерила на себя роль руководителя сельхозпредприятия: Если Александр Григорьевич не пошутил, я готова приступить к выполнению обязанностей

Новости Беларуси. «Мисс Беларусь» Мария Василевич неожиданно примерила на себя роль руководителя сельхозпредприятия.
Как сообщили в программе Новости «24 часа», девушка посетила музей колхоза «Родина» в Белыничском районе. После мероприятия Мария Василевич отметила, что готова к труду аграриев.
«Мисс Беларусь» назвала этот труд благородным и нужным, но трудным. И чтобы в нем были успехи, нужно любить то, что делаешь, всем сердцем.
Также Мария Василевич сказала, что она готова быть работником сельского хозяйства.
Мария Василевич, «Мисс Беларусь – 2018»:
Правда, у меня полугодовой контракт. После его истечения, если Александр Григорьевич не пошутил, я готова приступить к выполнению обязанностей. Побывав сегодня, я на самом деле поняла, что труд аграриев не просто самый сложный, но еще и благородный, и самый нужный.
Мария Василевич завоевала титул в начале мая нынешнего года.
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