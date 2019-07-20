Олег Кожемяко: «Продукция белорусских сельхозпроизводителей всегда отличается высоким качеством, и ей доверяют приморцы»

Новости Беларуси. Обсуждения и оценки прошедшего Форума регионов Беларуси и России будут продолжаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если говорить о том, как его итоги выглядят в цифрах, то это более 80 соглашений и контракты на сумму порядка полумиллиарда долларов. Здесь первая скрипка у регионов. Об этом на пленарном заседании говорил и глава белорусского государства. Александр Лукашенко – руководителям регионов: «Не было бы вас, сегодня о союзе между Беларусью и Россией и разговоров бы не было» Это как раз тот случай, когда в отношениях экономика первична. Так, Минск и Могилев оформили проекты с Оренбургской, Курской и Самарской областями, Гомель – с Самарой. Новые проекты намечены и в Приморском крае – наша страна готова сыграть свою роль в развитии этого региона.

От укрепления торговых связей до создания совместных производств. В чём потенциал сотрудничества Беларуси и Приморья? Накануне санкт-петербургского форума в Минске побывал глава Приморья Олег Кожемяко. О впечатляющих совместных перспективах губернатор рассказал в интервью для нашего телеканала. «Цена, качество, сервисное обслуживание в МТЗ всегда были на высоком уровне» Юлия Бешанова, СТВ:

Вы только что провели тест-драйв одного из экземпляров. Поделитесь впечатлениями.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Очень интересная энергонасыщенная техника. Современная, отвечающая всем требованиям. Трехобзорная кабина, экран установлен – ты видишь (позиционируешь машину в поле), что происходит сзади, с боков, поэтому это очень удобно для механизатора. Безусловно, такой трактор может 9-метровый пропашной комплекс за собой вести, что существенным образом повышает его эффективность. Я здесь приобретал в свое время первые (наверное, 350-е) трактора, которые пошли с моторами Deutz. Могу сказать, что они зарекомендовали себя неплохо. Были кое-какие, как у первых тракторов, моменты, быстро были доработаны. Сейчас они пользуются большой популярностью. Думаю, что выход на новую линейку, на 450-сильный трактор даст возможность конкурировать с другими, с импортной техникой. Потому что цена, качество, сервисное обслуживание в МТЗ всегда были на высоком уровне. Наши сельхозпроизводители хорошо знают многие модели тракторов: 2112, и, безусловно, 82-й МТЗ, который наиболее распространен.

Доля белорусской техники в регионе одна из самых больших Юлия Бешанова:

В вашем регионе велика доля белорусской техники? Олег Кожемяко:

Наверное, одна из самых больших. Это и та техника простая, которая сегодня имеется: 82-е, и 1221 техника представлена, и 200-е. Я думаю, что сейчас энергонасыщенная техника с приходом новых технологий, мер поддержки, которую мы направляем, займет достойное место. Интересна также линейка средств малой механизации, минитракторов, которые удобны и для системы жилищно-коммунального хозяйства, управляющих компаний, а так же интересна для фермеров, представителей дальневосточного гектара, кто взял. Поэтому думаю, что мы со своей стороны создадим все механизмы поддержки для такой техники. Мы всегда работали с Республикой Беларусь – это позволяло сельхозпроизводителю выбирать технику, понимая, что государство поддерживает. Ну и завод со своей стороны, видя такой большой объем, организовывал сервисные центры, центры обучения, что всегда было удобно для региона, всегда повышало гарантийный срок обслуживания техники. И самое главное – удобно было для тех, кто ее приобретал.

«У нас 30 % населения так или иначе корнями связаны с республикой» Юлия Бешанова:

У вас насыщенный визит, много предприятий. Во время встречи с главой государства говорили, может быть, о каких-то конкретных проектах, как строить отношения дальше? Олег Кожемяко:

Вы знаете, я приехал уже с новой командой. Новый регион. Юлия Бешанова:

С новыми идеями?