Олег Кожемяко: «Продукция белорусских сельхозпроизводителей всегда отличается высоким качеством, и ей доверяют приморцы»
Новости Беларуси. Обсуждения и оценки прошедшего Форума регионов Беларуси и России будут продолжаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если говорить о том, как его итоги выглядят в цифрах, то это более 80 соглашений и контракты на сумму порядка полумиллиарда долларов. Здесь первая скрипка у регионов. Об этом на пленарном заседании говорил и глава белорусского государства.
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Это как раз тот случай, когда в отношениях экономика первична. Так, Минск и Могилев оформили проекты с Оренбургской, Курской и Самарской областями, Гомель – с Самарой. Новые проекты намечены и в Приморском крае – наша страна готова сыграть свою роль в развитии этого региона.
От укрепления торговых связей до создания совместных производств. В чём потенциал сотрудничества Беларуси и Приморья?
Накануне санкт-петербургского форума в Минске побывал глава Приморья Олег Кожемяко. О впечатляющих совместных перспективах губернатор рассказал в интервью для нашего телеканала.
«Цена, качество, сервисное обслуживание в МТЗ всегда были на высоком уровне»
Юлия Бешанова, СТВ:
Вы только что провели тест-драйв одного из экземпляров. Поделитесь впечатлениями.
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
Очень интересная энергонасыщенная техника. Современная, отвечающая всем требованиям. Трехобзорная кабина, экран установлен – ты видишь (позиционируешь машину в поле), что происходит сзади, с боков, поэтому это очень удобно для механизатора. Безусловно, такой трактор может 9-метровый пропашной комплекс за собой вести, что существенным образом повышает его эффективность.
Я здесь приобретал в свое время первые (наверное, 350-е) трактора, которые пошли с моторами Deutz. Могу сказать, что они зарекомендовали себя неплохо. Были кое-какие, как у первых тракторов, моменты, быстро были доработаны. Сейчас они пользуются большой популярностью. Думаю, что выход на новую линейку, на 450-сильный трактор даст возможность конкурировать с другими, с импортной техникой. Потому что цена, качество, сервисное обслуживание в МТЗ всегда были на высоком уровне. Наши сельхозпроизводители хорошо знают многие модели тракторов: 2112, и, безусловно, 82-й МТЗ, который наиболее распространен.
Доля белорусской техники в регионе одна из самых больших
Юлия Бешанова:
В вашем регионе велика доля белорусской техники?
Олег Кожемяко:
Наверное, одна из самых больших. Это и та техника простая, которая сегодня имеется: 82-е, и 1221 техника представлена, и 200-е. Я думаю, что сейчас энергонасыщенная техника с приходом новых технологий, мер поддержки, которую мы направляем, займет достойное место.
Интересна также линейка средств малой механизации, минитракторов, которые удобны и для системы жилищно-коммунального хозяйства, управляющих компаний, а так же интересна для фермеров, представителей дальневосточного гектара, кто взял.
Поэтому думаю, что мы со своей стороны создадим все механизмы поддержки для такой техники. Мы всегда работали с Республикой Беларусь – это позволяло сельхозпроизводителю выбирать технику, понимая, что государство поддерживает. Ну и завод со своей стороны, видя такой большой объем, организовывал сервисные центры, центры обучения, что всегда было удобно для региона, всегда повышало гарантийный срок обслуживания техники. И самое главное – удобно было для тех, кто ее приобретал.
«У нас 30 % населения так или иначе корнями связаны с республикой»
Юлия Бешанова:
У вас насыщенный визит, много предприятий. Во время встречи с главой государства говорили, может быть, о каких-то конкретных проектах, как строить отношения дальше?
Олег Кожемяко:
Вы знаете, я приехал уже с новой командой. Новый регион.
Юлия Бешанова:
С новыми идеями?
Олег Кожемяко:
С новыми идеями. У нас хорошая наработанная практика за предыдущие годы работы по различным направлениям, в том числе и по локализации техники на территории дальневосточных регионов. Она себя хорошо зарекомендовала в сельхозпроизводстве. На Сахалине это техника для уборки городов, это автобусная техника.
Есть хорошая практика, есть механизмы поддержки. Поэтому уверен, что все, что было создано заранее, те рабочие моменты, рабочие группы, тот опыт, который есть, мы с удовольствием применим в Приморском крае с тем, чтобы жители Приморья могли располагать возможностями Республики Беларусь, опытом, мерами поддержки в сельхозтехнологиях, в машиностроении, в поставке оборудования.
Мы определились, что мы создадим торговые дома. Продукция белорусских сельхозпроизводителей всегда отличается высоким качеством, и ей доверяют приморцы, поэтому мы и в этом направлении активно начнем создавать все условия для того, чтобы жители Приморья могли ее пробовать.
Безусловно, это удобно и для сельхозпроизводителей Беларуси, и для нас. У нас 30 % населения так или иначе корнями связаны с республикой.
Олег Кожемяко: «В Приморье больше людей, кто корнями связан с Беларусью»