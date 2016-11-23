«Для взлета ему достаточно всего 300 метров полосы»: новые Як-130 на авиабазе в Лиде

Новости Беларуси. На защите рубежей Союзного государства.

Авиабаза в Лиде 23 ноября пополнилась новыми самолетами Як-130.

Это уже вторая партия машин нового поколения, которая прибыла в Беларусь из России. По словам военных, принятие на вооружение такой техники – качественный скачок в подготовке пилотов. Чем российский штурмовик покорил белорусских летчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стремительно рассекая воздух, легкий штурмовик Як-130 способен развить скорость до 1000 километров в час.

У самолета совершенная аэродинамическая компоновка, а это высокие летные качества и безопасность пилотирования как в учении, так и в бою.

Олег Двигалев, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь:

Он будет выполнять задачи авиационной поддержки войск при выполнении задачи блокирования незаконных вооруженных формирований. Это – возможность дальнейшего совершенствования навыков наших летчиков.

Андрей Ничипорчик пошел в летчики по стопам отца. Начинал карьеру с Л-39, потом Су-25. Переучивался на Як-130 здесь, в Беларуси, у своих коллег. Которым поначалу пришлось ездить на обучение в Москву.

Новый самолет молодой майор освоил быстро и уже налетал более 100 часов. А еще летчик оценил маневренность машины и полное цифровое оснащение, которого не видел на прежних самолетах.

Андрей Ничипорчик, командир авиационного звена 116 гвардейской штурмовой авиабазы:

В первое время было немножко непривычно, но потом в процессе освоения данного самолета не возникало трудностей в использовании его информационно-управляющего поля.

Западные ворота Союзного государства надежны и безопасны. Ведь Як – своеобразный снайпер среди своих собратьев. Специалисты особенно подчеркивают высокую точность поражения им цели даже через облака. К слову, спектр вооружения крылатой птицы масштабный:

различной массы пушки, бомбы, управляемые и неуправляемые ракеты, а также противокорабельные ракеты.

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь:

Имеет грузоподъемность – полезную боевую нагрузку – до трех тонн, представляете? Например, бомбардировщики времен войны при огромных размерах своих поднимали две тонны, а этот – три тонны. Есть все виды боевых припасов, которые имеются в наличие в Республике Беларусь, практически на нем все применяется.

Галина Буро, СТВ:

Як-130 не привередлив и к полевому аэродрому. Для взлета ему достаточно всего 300 метров полосы. Для сравнения, легендарному «грачу» Су-25, который также находится на вооружении в Лиде, требуется больше 1000 метров.

Белорусские военные начали осваивать Яки еще с 2015 года.

Тогда на них впервые в истории нашей авиации было отработано применение высокоточного оружия. А весной Як-130 впервые уже в своей истории приземлился на аэродромный участок дороги могилевской трассы в темное время суток. Летный состав Беларуси доказал свою высокую подготовку и тот факт, что безопасность Союзного государства сегодня в надежных руках.