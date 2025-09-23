МО РФ: за шесть часов силы ПВО уничтожили 58 БПЛА Украины

За шесть часов российские ПВО уничтожили 58 украинских беспилотников над Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской и Московской областями. В течение ночи было уничтожено еще 26 дронов, летевших в сторону Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«С 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов», – рассказали в ведомстве.

По словам военных, беспилотные летательные аппараты Украины систематически атакуют гражданские объекты. В ответ на это российская армия поражает военную инфраструктуру Украины высокоточным оружием и беспилотниками.

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