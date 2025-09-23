Минское «Динамо» обыграло «Барыс» в первом домашнем матче сезона в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Зубры превзошли оппонента практически по всем показателям.

Хозяева создали множество голевых моментов, однако шайба упорно не желала оказываться в сетке. К тому же кураж поймал Андрей Шутов. И все-таки подопечные Дмитрия Квартальнова добились нужного исхода. В овертайме победную точку поставил Сэм Энас. Данный успех позволил нашему клубу подняться на 5-е место на Западе. Следующий соперник – лидер гонки нижегородское «Торпедо».