Невероятное чувство. Криштиану Роналду в пятый раз стал обладателем премии «Золотой мяч»

Новости Португалии. Португальский футболист и нападающий клуба «Реал» Криштиану Роналду стал обладателем премии «Золотой мяч».

Футболист получил приз в пятый раз в спортивной карьере. «Золотой мяч» вручает французский журнал France Football.

До этого Роналду получал эту награду по итогам сезона в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах.

Криштиану Роналду:

Мечта сбылась. Невероятное чувство. Все благодаря моей семье, друзьям, товарищам по команде, тренерам и всем, кто стоял рядом со мной на протяжении многих лет.