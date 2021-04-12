Каким должен быть космонавт? Вот что отвечает на этот вопрос маленький белорус

Новости Беларуси. 12 апреля под Брестом установили бронзовый бюст Юрия Гагарина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда-то в Беларуси в честь первого человека в космосе были названы десятки улиц и проспектов. А вот память в камне зажила только сегодня – в Томашовке. К слову, школа, где прописался бюст, находится как раз на улице Гагарина. Ее ученики сегодня тоже грезят о небе, правда, на чертежах – в качестве космических инженеров.

Тимофей Саган, ученик средней школы деревни Томашовка:

Это первый человек, который полетел в космос. Я бы хотел быть похожим на него, таким смелым, отважным.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

А каким еще должен быть космонавт, для того чтобы отправиться в космос?

Тимофей Саган:

Он должен быть сильным, отважным, смелым, любить родину и человечество.