Каким должен быть космонавт? Вот что отвечает на этот вопрос маленький белорус

Новости Беларуси. 12 апреля под Брестом установили бронзовый бюст Юрия Гагарина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 12 апреля под Брестом установили бронзовый бюст Юрия Гагарина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Когда-то в Беларуси в честь первого человека в космосе были названы десятки улиц и проспектов. А вот память в камне зажила только сегодня – в Томашовке. К слову, школа, где прописался бюст, находится как раз на улице Гагарина. Ее ученики сегодня тоже грезят о небе, правда, на чертежах – в качестве космических инженеров.
В «космическом» агрогородке Беларуси установили бюст Юрия Гагарина. Показываем, как он выглядит
Тимофей Саган, ученик средней школы деревни Томашовка:
Это первый человек, который полетел в космос. Я бы хотел быть похожим на него, таким смелым, отважным.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
А каким еще должен быть космонавт, для того чтобы отправиться в космос?
Тимофей Саган:
Он должен быть сильным, отважным, смелым, любить родину и человечество.
Есть даже кресло из космического корабля. Что ещё можно увидеть на родине лётчика-космонавта Петра Климука?
Кристина Протосовицкая:
А сами вы мечтаете стать космонавтом?
Тимофей Саган:
Ну, я особо нет, я больше хочу делать космические корабли. Мне больше нравится вот это. В космос как-то и хотелось бы, но страшно чуть-чуть.