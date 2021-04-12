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Каким должен быть космонавт? Вот что отвечает на этот вопрос маленький белорус

12 апреля 2021 19:12
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Новости Беларуси. 12 апреля под Брестом установили бронзовый бюст Юрия Гагарина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каким должен быть космонавт? Вот что отвечает на этот вопрос маленький белорус-1

Когда-то в Беларуси в честь первого человека в космосе были названы десятки улиц и проспектов. А вот память в камне зажила только сегодня – в Томашовке. К слову, школа, где прописался бюст, находится как раз на улице Гагарина. Ее ученики сегодня тоже грезят о небе, правда, на чертежах – в качестве космических инженеров.

В «космическом» агрогородке Беларуси установили бюст Юрия Гагарина. Показываем, как он выглядит

Каким должен быть космонавт? Вот что отвечает на этот вопрос маленький белорус-4

Тимофей Саган, ученик средней школы деревни Томашовка:
Это первый человек, который полетел в космос. Я бы хотел быть похожим на него, таким смелым, отважным.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
А каким еще должен быть космонавт, для того чтобы отправиться в космос?

Тимофей Саган:
Он должен быть сильным, отважным, смелым, любить родину и человечество.

Каким должен быть космонавт? Вот что отвечает на этот вопрос маленький белорус-7

Есть даже кресло из космического корабля. Что ещё можно увидеть на родине лётчика-космонавта Петра Климука?

Кристина Протосовицкая:
А сами вы мечтаете стать космонавтом?

Тимофей Саган:
Ну, я особо нет, я больше хочу делать космические корабли. Мне больше нравится вот это. В космос как-то и хотелось бы, но страшно чуть-чуть.

# Космос # общество # Тимофей Саган # Кристина Протосовицкая # Юрий Гагарин # Фотофакт

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