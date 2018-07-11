Кит Харингтон объявил о завершении съемок «Игры престолов»

Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», объявил о завершении съемок сериала. Актер опубликовал пост в Instagram по этому поводу.
Кит Хариннгтон:
«Игра престолов» официально и навсегда завершила съемки.
Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», объявил о завершении съемок сериала. Актер опубликовал пост в Instagram по этому поводу.
Кит Хариннгтон:
«Игра престолов» официально и навсегда завершила съемки.
Фото: instagram.com/kitharingtonig
Ранее с американским телесериалом попрощались актрисы Мейси Уильямс и Эмилия Кларк, сыгравшие Арью Старк и Дейнерис Таргариен.
В июне Кит Харингтон женился на партнерше по съемкам Роуз Лесли (подробности здесь).
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