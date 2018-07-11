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Кит Харингтон объявил о завершении съемок «Игры престолов»

11 июля 2018 12:32
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Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», объявил о завершении съемок сериала. Актер опубликовал пост в Instagram по этому поводу.

Кит Хариннгтон:
«Игра престолов» официально и навсегда завершила съемки. 

Кит Харингтон объявил о завершении съемок «Игры престолов»-1

Фото: instagram.com/kitharingtonig

Ранее с американским телесериалом попрощались актрисы Мейси Уильямс и Эмилия Кларк, сыгравшие Арью Старк и Дейнерис Таргариен.

В июне Кит Харингтон женился на партнерше по съемкам Роуз Лесли (подробности здесь). 

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# Кино # Кино # Кит Харингтон # Фотофакт

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