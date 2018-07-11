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«Это же дьявол». Кот с человеческим лицом покоряет соцсети

11 июля 2018 11:02
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Новости России. Видео с котом породы мейн-кун, похожим на человека, стало популярным в социальных сетях.

Как сообщает у себя на странице в Instagram заводчица Татьяна Расторгуева, котенок, которого назвали Валькирией, родился 1 мая. Мейн-кун сразу же стал звездой социальных сетей из-за своей необычной мордочки, которая напоминает человеческое лицо. Сейчас за аккаунтом заводчицы следят 38 тысяч человек.

«Это же дьявол». Кот с человеческим лицом покоряет соцсети-1


Источник фото: instagram.com/catsvillcounty

Видео с необычным котенком перепостили себе на страницы другие пользователи. Ролик просмотрели уже более 600 тысяч людей. Реакция на особенное животное оказалась неоднозначной: кто-то посчитал это забавным, а некоторые были шокированы внешним видом кошки.    

«Очень нравится!!! Взгляд человека, умненькая».

«Что не так с некоторыми из вас? Эта кошка красива, только невежественные люди могут бояться ее. У животных тоже есть чувства, они умны и должны быть любимы и уважаемы!»

«Помните фильм "Алиса в Стране Чудес", который мы смотрели в детстве? Эта кошка заставляет меня думать о том, что Чеширский Кот существует».

«Невероятный котенок. У меня вызвал дикий восторг, впервые вижу кота с человеческим взглядом!»

«Это же дьявол! Покайтесь, ибо грядет!» 

«Выглядит как Лондонский оборотень». 

«На бегемота похож из «Мастера и Маргарита». 

«Это же дьявол». Кот с человеческим лицом покоряет соцсети-4


Источник фото: instagram.com/catsvillcounty  

На котенка из подмосковного города Люберцы обратили внимание зарубежные СМИ. Многие предполагают, что мордочку кота такой человеческой может делать строение кости или ее мудрые глаза. 

Весной мы рассказывали о том, как две рыси ссорятся «человеческими» голосами. Видео набрало уже более 12 миллионов просмотров (подробнее здесь).  

# Домашние животные # калейдоскоп # Татьяна Расторгуева

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