«Это же дьявол». Кот с человеческим лицом покоряет соцсети

Как сообщает у себя на странице в Instagram заводчица Татьяна Расторгуева, котенок, которого назвали Валькирией, родился 1 мая. Мейн-кун сразу же стал звездой социальных сетей из-за своей необычной мордочки, которая напоминает человеческое лицо. Сейчас за аккаунтом заводчицы следят 38 тысяч человек.

Видео с необычным котенком перепостили себе на страницы другие пользователи. Ролик просмотрели уже более 600 тысяч людей. Реакция на особенное животное оказалась неоднозначной: кто-то посчитал это забавным, а некоторые были шокированы внешним видом кошки.

«Очень нравится!!! Взгляд человека, умненькая».

«Что не так с некоторыми из вас? Эта кошка красива, только невежественные люди могут бояться ее. У животных тоже есть чувства, они умны и должны быть любимы и уважаемы!»

«Помните фильм "Алиса в Стране Чудес", который мы смотрели в детстве? Эта кошка заставляет меня думать о том, что Чеширский Кот существует».

«Невероятный котенок. У меня вызвал дикий восторг, впервые вижу кота с человеческим взглядом!»

«Это же дьявол! Покайтесь, ибо грядет!»

«Выглядит как Лондонский оборотень».

«На бегемота похож из «Мастера и Маргарита».