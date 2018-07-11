Бешеные коты напали на жителей Барановичей

Новости Беларуси. Два случая бешенства кошек зафиксированы в Барановичах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заведующую отделением особо опасных инфекций Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Елену Селькину.

Оба случая бешенства животных подтверждены в областной ветеринарной лаборатории. Это коты. Специалист подчеркнула, что случаи зарегистрированы по разным адресам. Причем в одном из них на хозяйку набросился домашний кот.

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Второй инцидент произошел на территории гаражного кооператива в Северном микрорайоне, где кошка покусала 3 мужчин. Пострадавшие госпитализированы.

Напомним, в начале года в Минске нашли умершую собаку породы кане-корсо. Животное болело бешенством (читать далее).