БАТЭ переиграл минское «Динамо» по пенальти и в шестой раз выиграл Кубок Беларуси по футболу

Рекордное количество зрителей – более 21 тысячи. Национальный стадион вздрогнул. На Кубок страны претендовали два топовых клуба – БАТЭ и минское «Динамо». Итог – борисовчане – шестикратные обладатели Кубка Беларуси, сообщили в программе «Спорттаймер».

Денис Пащеня, корреспондент:

30 минут до начала матча. Трибуны активно заполняются, а очередь на игру кажется безграничной. Совсем скоро чаша стадиона разделится на два лагеря – бело-синий и желто-синий. Ажиотаж сумасшедший, а мы в предвкушении хорошего футбола.

Белорусское классико – матч собрал на новом Национальном стадионе более 21 тысячи болельщиков. Это рекордное число зрителей в истории финалов турнира. Какую потрясающую игру мы увидели. Яркий контратакующий футбол на протяжении 120 минут. Команды настолько упорно боролись, что не смогли выявить победителя по итогам матча. Их рассудит серия пенальти.

Кубок для БАТЭ стал шестым в истории. Трофей для подопечных Артема Концевого особенный – первый за четыре года в кризисные времена. Главное, эта победа стала путевкой в Еврокубки, по которым так соскучились фанаты.