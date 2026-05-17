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БАТЭ переиграл минское «Динамо» по пенальти и в шестой раз выиграл Кубок Беларуси по футболу

17 мая 2026 18:51
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Рекордное количество зрителей – более 21 тысячи. Национальный стадион вздрогнул. На Кубок страны претендовали два топовых клуба – БАТЭ и минское «Динамо». Итог – борисовчане – шестикратные обладатели Кубка Беларуси, сообщили в программе «Спорттаймер».

БАТЭ переиграл минское «Динамо» по пенальти и в шестой раз выиграл Кубок Беларуси по футболу-2

Денис Пащеня, корреспондент: 
30 минут до начала матча. Трибуны активно заполняются, а очередь на игру кажется безграничной. Совсем скоро чаша стадиона разделится на два лагеря – бело-синий и желто-синий. Ажиотаж сумасшедший, а мы в предвкушении хорошего футбола.

БАТЭ переиграл минское «Динамо» по пенальти и в шестой раз выиграл Кубок Беларуси по футболу-4

Белорусское классико – матч собрал на новом Национальном стадионе более 21 тысячи болельщиков. Это рекордное число зрителей в истории финалов турнира. 

Какую потрясающую игру мы увидели. Яркий контратакующий футбол на протяжении 120 минут. Команды настолько упорно боролись, что не смогли выявить победителя по итогам матча. Их рассудит серия пенальти.

БАТЭ переиграл минское «Динамо» по пенальти и в шестой раз выиграл Кубок Беларуси по футболу-6

Кубок для БАТЭ стал шестым в истории. Трофей для подопечных Артема Концевого особенный – первый за четыре года в кризисные времена. Главное, эта победа стала путевкой в Еврокубки, по которым так соскучились фанаты. 

БАТЭ переиграл минское «Динамо» по пенальти и в шестой раз выиграл Кубок Беларуси по футболу-8

Артем Концевой, главный тренер БАТЭ:
Классико, победили действительно хорошего соперника. Победа она всегда значима, когда ты играешь за трофей. Тем более, когда молодая команда этого добивается, это действительно дорогого стоит. Мы прошли огромный путь, и вот эта победа, вот эта эмоция, это они здесь заслужили. Браво, аплодисменты, командная победа. Антураж сумасшедший, много болельщиков из Борисова приехали, поэтому большое им всем спасибо.

Подробнее в видео.

# Футбол # Футбол Беларуси

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