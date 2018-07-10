Абитуриентам начали выдавать сертификаты ЦТ

Новости Беларуси. В 2018 году испытание прошли 84 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Республиканского института контроля знаний, максимальные 300 баллов не набрал никто. Примечательно, что больше всего 100-балльных аттестатов получат те, кто сдавал математику – 155 абитуриентов. Хорошие результаты и по языкам. Добавлю, что действуют сертификаты на протяжении двух лет.

Клавдия Комяк, абитуриент:

Я математику написала на 100, очень радовалась, позвонила всем родным. Сначала не поверили, попросили фотографию с подтверждением.

Вячеслав Молофеев, заместитель председателя организационной комиссии ЦТ БГУ:

67 % бюджетных мест отдается специальностям научного профиля, на гуманитарные, социально-экономически остается только 33 %. Это является отражением запроса экономики вашей страны, так и интереса абитуриентов.