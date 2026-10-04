Новости по тегу #Илон Маск

В конце сентября Трамп подписал указ, обязывающий американские государственные ведомства использовать термин «суперинтеллект».
Глава SpaceX таким образом прокомментировал публикацию касаемо мер, вводимых властями Сингапура, для поддержки демографии в стране.
Американский журнал Atlantic писал в августе о нежелании Маска применять Starlink для подобных целей.
Маск ранее указывал, что его раздражают дипломаты, которые «разглагольствуют о том, что Россия должна отвести войска».
SpaceX провела первый тестовый запуск обновленной версии Starship.
Forbes: Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $800 млрд.
Соцсеть обвиняют в ряде правонарушений, в том числе публикации политически враждебного и расистского контента, незаконном сборе персональных данных, иных преступлениях.
В парижские офисы X пришли с обысками в рамках начатого в 2025 году расследования.
Маск высказался на тему поста о странах-вкладчиках в рост мирового реального ВВП.
Маск дал ответ главе Минобороны Украины Фёдорову на запрос о помощи со Starlink.
Маск признался, что SpaceX создан для встречи с инопланетной жизнью.
«Столица Бельгии больше не бельгийская», – написал он.
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