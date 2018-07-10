Александр Лукашенко недоволен развитием Белыничского района. Какие задачи Президент поставил перед местной властью?

Глава государства требует немедленно заняться развитием региона. А в качестве образца можно взять СПК «Колхоз «Родина». Это хозяйство – одно из лидеров в области. Урожайность зерновых по итогам 2017 года здесь почти 23 центнера с гектара, и это выше средней цифры по региону.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему, имея под боком человека, который прошел жизнь и лет 30 в сельском хозяйстве уже работает ( я еще помню), и имея простейшую технологию, которая дает высочайшую эффективность, вы не повторили на всем районе? Во имя твоего будущего, ты и так уже немало сделал, расскажи ему, где поставить эти сараи. Ну что тут такого? Поставил сарай-загон для выгона скота. Дешево. В чем-то мы тебе поможем.

Но не думай, что сюда кто-то что-то будет вваливать. У нас достаточно направлений, где мы вваливать должны и видеть будущее, перспективу. А это надо в Белыничах повторить. 20-ый год заканчиваете, это должно быть сделано, потому что в половине уже есть. Он же половину района тащит по показателям, по объемам. Что тебе еще надо? Определитесь, где будет сарай с этими выгонами. Коль тут он показал, что органике быть, и это эффективно. Рассчитывать на азот, калий, фосфор в больших объемах нельзя, надо вот где брать удобрения. Вы должны каждому руководителю расписать, где, что, каким образом построить. Не надо упрощаться. Это основа, это дешево.