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Александр Лукашенко недоволен развитием Белыничского района. Какие задачи Президент поставил перед местной властью?

10 июля 2018 11:06
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко знакомится с социально-экономическим развитием Белыничского района Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко недоволен развитием Белыничского района. Какие задачи Президент поставил перед местной властью? -1

Глава государства требует немедленно заняться развитием региона. А в качестве образца можно взять СПК «Колхоз «Родина». Это хозяйство – одно из лидеров в области. Урожайность зерновых по итогам 2017 года здесь почти 23 центнера с гектара, и это выше средней цифры по региону.

Александр Лукашенко недоволен развитием Белыничского района. Какие задачи Президент поставил перед местной властью? -4

Без привлечения инвесторов, за счет собственных средств хозяйство построило крупную молочно-товарную ферму. Посещая комплекс, глава государства поручил изучить и внедрить опыт успешной работы «Колхоза «Родина» всему району.

Александр Лукашенко недоволен развитием Белыничского района. Какие задачи Президент поставил перед местной властью? -7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Почему, имея под боком человека, который прошел жизнь и лет 30 в сельском хозяйстве уже работает ( я еще помню), и имея простейшую технологию, которая дает высочайшую эффективность, вы не повторили на всем районе? Во имя твоего будущего, ты и так уже немало сделал, расскажи ему, где поставить эти сараи. Ну что тут такого? Поставил сарай-загон для выгона скота. Дешево. В чем-то мы тебе поможем.

Но не думай, что сюда кто-то что-то будет вваливать. У нас достаточно направлений, где мы вваливать должны и видеть будущее, перспективу. А это надо в Белыничах повторить. 20-ый год заканчиваете, это должно быть сделано, потому что в половине уже есть. Он же половину района тащит по показателям, по объемам. Что тебе еще надо? Определитесь, где будет сарай с этими выгонами. Коль тут он показал, что органике быть, и это эффективно. Рассчитывать на азот, калий, фосфор в больших объемах нельзя, надо вот где брать удобрения. Вы должны каждому руководителю расписать, где, что, каким образом построить. Не надо упрощаться. Это основа, это дешево.

Александр Лукашенко недоволен развитием Белыничского района. Какие задачи Президент поставил перед местной властью? -10

Сегодня же Президенту показали и музей хозяйства, который открыли несколько лет назад. Здесь отражены самые важные вехи развития «Родины». Другие подробности рабочей поездки Президента – в наших следующих выпусках.

Александр Лукашенко недоволен развитием Белыничского района. Какие задачи Президент поставил перед местной властью? -13

Александр Лукашенко недоволен развитием Белыничского района. Какие задачи Президент поставил перед местной властью? -15

Александр Лукашенко недоволен развитием Белыничского района. Какие задачи Президент поставил перед местной властью? -17

# Государственная политика в области сельского хозяйства # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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