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Закат эпохи доллара: можно ли вернуться к золоту – мнение эксперта

17 мая 2026 19:23
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. 

Почему в мире вдруг заговорили о закате эпохи доллара и кто займет его место на финансовом пьедестале?

Закат эпохи доллара: можно ли вернуться к золоту – мнение эксперта-2

Игорь Позняк, ведущий:
Может, стоит вернуться к золоту? Может быть, оно надежнее защищено от всей этой мировой турбулентности.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова: 
Дело в том, что золото, во-первых, это актив, который не имеет фиксированной стоимости. Драгоценные металлы, редкие металлы, которые торгуются на бирже, их стоимость не постоянна, она меняется. Спрос на золото может повышаться, может понижаться. И в этом отношении золото – это не незыблемый стандарт. 

Игорь Позняк:
Но до эпохи доллара именно так была устроена мировая финансовая система?

Георгий Гриц, экономический аналитик: 
Правительство имело право печатать столько национальных денег, сколько у него есть обмен на золотовалютный эквивалент. 

Андрей Манойло:
Да, это было одно из правил. Но от этого отказались не потому, что золото поменяло свои свойства, а потому, что для определенных масштабов развития экономики золото стало неудобным.

# Международная политика

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