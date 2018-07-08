«Тёма, всё нормально»: после матча с Хорватией Дзюба не смог сдержать слёз

Новости России. В эфире популярной российской телепередачи нападающий сборной России Артём Дзюба не смог сдержать слёз после поражения хорватам.
Игрок поблагодарил всех, кто поддерживал команду. Сказал, что гордится своими партнёрами и любит их как родных.
«Мы всю жизнь хотели доказать всей стране, что мы хотим, чтобы нами гордились, что футбол жив. Мы благодарны всей стране за эти эмоции. Наши сердца разбиты, но мы сражались как львы», – произнёс игрок, еле сдерживая слёзы.
«Я мечтал об этом 20 лет». Артём Дзюба о целях на ЧМ, критике и том, чего никогда не простит
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале MyDream
Болельщики поддержали игрока.
«Тёма, всё нормально, ты здорово играл! Спасибо тебе и всей сборной! Все ребята, молодцы! Это было очень круто!»,
«Дзюба один из тех кто в каждом матче старался. Молодец»,
«Они подарили нам этот чемпионат мира, они выступили так, как мало кто ожидал. Да, не смогли пробиться дальше, но были очень близки к полуфиналу. Жаль! Но впервые за очень долгое время мы можем смело говорить, что мы гордимся нашей сборной! Вперед, Россия!»,
«Чего плакать-то теперь, и на том спасибо. А хорватам удачи в следующей игре».
В этом году сборная России отлично сыграла на чемпионате мира. Футболисты не только вышли из группы, но и одолели испанцев в 1/8 финала. В четвертьфинале россияне боролись до последнего и довели матч до серии пенальти. Перед решающим моментом Дзюба собрал всех, чтобы ободрить и дать совет.
«Парни! Парни! Я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом! Он идёт заранее. Не спешите. Просто ударьте по центру. Давайте!», – крикнул нападающий сборной.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале MyDream
Но победили хорваты.
О том, как Черышев открыл счёт в матче и как Фернандес забил гол надежды в конце второго овертайма, читайте здесь.